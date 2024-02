In Italia hanno dato il Baskonia come esempio da seguire

Il direttore generale di Unahotels Reggio Emilia racconta presente e futuro dell'azienda, prendendo come esempio Basconia e Radiofarm Ulm.

Foto di copertina: Reggio Emilia

È presente Claudio Goldbella Direttore Generale di Reggio Emilia, con un passato alla Benetton Treviso, Varese o Unix Kazan. dal passato Stagione di pensionamentoBallaganestro ha assunto la guida della Reggina con il chiaro obiettivo di costruire una squadra destinata a far parte della zona alta della LPA Serie A. La quinta è stata caratterizzata da un pareggio per 11-9Langston Galloway, Hervey, Weber e Jamar Smith erano capitani.

Baskonia e Ulm sono esempi da seguire

Dato in un'intervista La gazzetta dello sportGoldbella chiarisce il suo obiettivo a medio termine Costruisci un progetto come Ulm in Germania o un modello come BaskoniaUna squadra spagnola che da tempo fa parte dell'élite.

È lo scopo e l’obiettivo più ampio che viene fissato Avere la propria identitàUna caratteristica raggiunta in questi primi due terzi di stagione Dimitris Pifris ha guidato la squadra, con alcune crisi che seguono le avventure della squadra, nonostante alcune battute d'arresto inaspettate lungo il percorso. L'obiettivo della squadra non è vincere lo scudetto, ma cercare qualcosa di simile al Napoli, vincere un titolo come la Coppa, sconfiggendo progetti megalitici come Olimpia Milano, Virtus Bologna o Umana Riere Venezia.

Identità e Bel gioco offerto sul PalaBigiIl terzo scopo principale di Goldbella è Competizione per l’Europa del futuro, ma adottando sempre le misure adeguate e necessarie. prendendo Modello di Baskonia e UlmLavoriamo sullo sviluppo di valori giovani come Momo Fey -6,7 punti e cinque rimbalzi in 22 partite- o Sasha Grant Una media di -4 punti-, creando spazi importanti per il futuro. Reggio Emilia ha una casa di cava con dieci figli provenienti da fuori e investe il dieci per cento del budget nel reclutamento di giovani talenti.