Incidente aereo in Nepal provoca 69 morti

Un aereo con a bordo 72 passeggeri si è schiantato nella gola del fiume Seti a Pokhara, la terza città più grande del Nepal. per me riflessione Agenzia Prensa Latina, non si conoscono le cause dell’incidente aereo.

A bordo dell’aereo operato da ATR-72 Yeti Airlines a partire dal NepalC’erano 68 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio, tra cui 25 donne e sei bambini. Finora hanno recuperato i corpi di 69 persone e ci sono poche possibilità di trovare il resto vivo.

L’aereo stava volando in mezzo Katmandu e il nuovo aeroporto di Pokhara, che dista circa 200 km dalla capitale. L’incidente è avvenuto meno di un minuto dopo essere arrivato a destinazione e senza cattive condizioni meteorologiche.

Questo incidente è il terzo più mortale accumulato in Nepal su 68 incidenti. per me I dati dell’Aviation Safety Network nel luglio e nel settembre 1992 si sono verificati il ​​​​maggior numero di vittime rispettivamente con 113 e 167 vittime.

Francia e Italia producono congiuntamente l’ATR-72, un aereo commerciale biturboelica. Buono Le informazioni dal portale FlightRadar24, RT, indicavano che l’aereo era operativo da 15 anni.

La nostra più profonda solidarietà e le nostre condoglianze al popolo e al governo del Nepal per la sfortunata perdita di vite umane causata dal tragico incidente aereo avvenuto a Pokhara. Comprende le famiglie ei parenti delle vittime. pic.twitter.com/n6TpQHDl1U – Bruno Rodriguez P (@BrunoRguezP) 15 gennaio 2023

Il Nepal ospita otto delle 17 montagne più alte del mondo, tra cui l’Everest. La causa principale degli incidenti aerei nel paese sono le collisioni con le montagne nascoste dalle nuvole. Le cattive condizioni meteorologiche fanno del Nepal un paese con un alto tasso di incidenti aerei.





