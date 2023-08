Inizia la Serie A, con il Napoli campione in carica

ESPN. comLettura: due minuti.

Questo sabato, 19 agosto, inizierà la Serie Apoiché il Napoli cercherà di ripetere il titolo vinto la scorsa stagione, mentre Inter, Milan e Juventus usciranno per lottare.

La rosa del Napoli non ha più un allenatore, Luciano Spalletti, però Ha mantenuto gran parte della base che si è conclusa dopo tre decenni.

Rudy Garcia è il nuovo allenatore e Comprenderà Khavisha Kvaratskhelia, Piotr Zelensky, Victor Osimhen e Stanislav Lobotka. Della spina dorsale rimasta con lo scudetto mancava solo il difensore centrale Kim Min-jae. con Cosa, È facile pensare che sarebbe stato uno degli intrattenitori.

Il campione avrà tanti concorrenti importanti, con i soliti grandi in cima alla lista dei candidati. La Juventus viene da un pessimo campionato e non giocherà nelle coppe europeequindi la tua attenzione sarà al cento per cento sul torneo locale.

Non ha fatto grandi aggiunte, ma ha firmato in modo permanente pezzi importanti come Moise Kean, Manuel Locatelli e Arkadiusz Milik. Intanto mancano Juan Cuadrado e Ángel Di Maria. Massimiliano Allegri continua la sua formazione.

L’Inter, seconda in Italia e in Europa, ha buone possibilità di lottare. Non ha fatto grandi investimenti ma è riuscito a sostenere Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Inoltre, hanno firmato Marcos Thuram e Cuadrado, due pezzi che possono rafforzare una buona squadra.

In un mercato con poche mosse interessanti, Il Milan ha ingaggiato calciatori importanti Come Christian Pulisic, Luca Romero e Samuel Chukwueze. Anche se ha venduto Sandro Tonali, ha motivi per sognare.

Altre squadre, come Roma, Atalanta e Lazio, hanno buoni elementi individuali e prestazioni di squadra. Sono in grado di sorprendere.

Il torneo inizierà sabato 19 con Napoli campione contro il Frosinone neopromosso. Nella stessa giornata affronterà l’Inter Fiorentina. Domenica sarà il primo turno ospite della Juventus contro l’Udinese e lunedì il Milan se la vedrà con il Bologna.