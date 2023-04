iOS 16.4: una guida per recuperare la chiave del tuo iPhone se l’hai dimenticata | Smartphone | Parola d’ordine | nnda | nnni | Gioca a DEPOR

Dall’arrivo ufficiale di iOS 16.4, molti utenti hanno potuto usufruire della maggior parte delle sue funzionalità, come l’utilizzo di nuove emoji in WhatsApp e altre app, la ricezione di notifiche push e altro ancora. Tuttavia, ci sono funzionalità nascoste che non molte persone conoscono, una delle quali è il ripristino della chiave di sicurezza di i phone.

Come è noto, se effettui diversi tentativi di accesso al tuo smartphone Apple, comparirà subito un messaggio che indica che il tuo cellulare verrà bloccato entro un minuto, quindi non resta che ripristinare l’iPhone in modi noiosi ed esaustivi.

Per questo motivo, con iOS 16.4, ora puoi reimpostare la tua password dopo aver premuto un link sulla schermata di blocco, un’opzione che l’azienda non ha ancora offerto. Con questa premessa, in gli sport Spieghiamo cosa devi fare per attivare questa funzione.

Come reimpostare la password dell’iPhone se l’hai dimenticata

Con l’arrivo di iOS 16.4, ora è molto semplice recuperare la tua chiave di sicurezza se hai già fatto diversi tentativi. Qui spieghiamo quali sono i passaggi da seguire.

Vai all’App Store e aggiorna il tuo iPhone.

Per fare ciò, vai su “Impostazioni” e “Generale”.

Ora, fai clic su Aggiornamento software.

Scegli l’ultima versione e il gioco è fatto.

Dopodiché, non avrai più problemi se hai dimenticato la chiave di sicurezza.

Questo perché riceverai un link sotto il messaggio di divieto entro un minuto.

Questo collegamento ti porterà direttamente al supporto Apple.

Devi solo toccare il link e seguire i passaggi indicati.

In questo modo, non dovrai più reimpostare il tuo dispositivo mobile o perdere le tue informazioni durante il processo.