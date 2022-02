Italia, con Brex de titular e Nemer entre los suplentes ante Francia

Italia Conferma formazione per el dovuto previsto proximo domingo ante Francia en el Stade de France, por la primea jornada del Seis Naciones, In vivo des 11.s in diretta su Star + e tombi disponibile su ESPN 3. Ignacio Brex será titolare e Ivan Nemer esperará il tuo debutto in el torneo entre los suplentes.

Ser el La parte 47 ha 47 ambros equipos Sei la prima Jornada del certamen. Tommaso Menoncello sera el debuttante entre los italianos, que viene jugar en el Seis Naciones Sub-20 con los Azzurri.

“Trabajo realizado in queste semanas preparación, rumbo al debutto in el Seis Naciones, fue intenso in calidad. Hay mucha energía en el group o conciencia de salir al campo eno de los tonnellate m importanti importanti mundo del rugby e deporte. Tenomos incentrato sulla nuestra actuaciin e seri importanti manternos claros en los momenti clave del partido ”, aseguró Kiean Crowleycapo allenatore de Italia.

L’ultimo servizio di streaming di intrattenimento generale e deports The Walt Disney Company diarygido al biblico adult se lanza con un costo preferenziale su suspersión new; Puoi anche utilizzare Combo+, l’offerta competitiva di permanenza commerciale che pondera la disposizione del copione su Star+ o Disney+. Iscriviti AHORA.

FORMAZIONE D’ITALIA:

1- Danilo Fischetti, 2- Gianmarco Lucchesi, 3- Tiziano Pasquali, 4- Niccolò Cannone, 5- Federico Ruzza, 6- Sebastián Negri, 7- Michele Lamaro (c), 8- Toa Halafihi, 9- Stpehen Varney, 10- Paolo Garbisi, 11- Montana Ioane, 12- Marco Zanon, 13- Juan Ignacio Brex14- Tommaso Menoncello, 15- Edoardo Padovani.

Suplent: 16 Epalahame Faiva, 17- Ivan Nemer18 Giosuè Zilocchi, 19 Marco Fuser, 20 Giovanni Pettinelli, 21 Manuel Zuliani, 22 Callum Braley, 23 Leonardo Marin.