Italia condannata a recuperare nave soccorso migranti

Un tribunale italiano ha ordinato al governo di restituire una nave di una ONG sequestrata nel 2017 nell’ambito di un’indagine sui salvataggi di migranti nel Mediterraneo, ha detto venerdì un avvocato all’AFP.

La “Iuventa”, di proprietà della Ong tedesca Jugend Rettet, è stata completamente abbandonata al suo destino dopo essere stata sequestrata e ha cominciato ad arrugginire durante le fasi iniziali del processo contro 21 persone accusate di tratta di esseri umani.

Tra i 21 sospettati vi sono membri dell’equipaggio di navi di soccorso appartenenti alle ONG Jugend Rettet, Medici Senza Frontiere (MSF) e Save the Children, accusati di collusione con i trafficanti.

Il giudice Samuel Corso del tribunale di Trapani, nella Sicilia occidentale, deciderà se dovranno essere processati dopo un processo durato cinque anni che alcuni hanno condannato come tentativo politico di fermare le operazioni di salvataggio.

Quel magistrato ha stabilito venerdì che le autorità italiane devono “garantire che tutti i lavori necessari siano eseguiti per ripristinare e mantenere le condizioni della nave com’era al momento del sequestro”.

Il costo per lo Stato italiano è stimato in 100.000 euro (una cifra simile in dollari), elabora l’avvocato difensore Nicola Canestrini.

“Date le cattive condizioni della nave, la questione è se la decisione del tribunale possa essere utilizzata”, ha dichiarato Jugend Redet in una nota.

“In un anno, la ‘Iuventa’ ha salvato più di 14.000 persone in pericolo in mare. Dalla sua cattura, più di 10.000 persone sono morte nel Mediterraneo centrale”, ha aggiunto l’Ong.

L’Italia è da molti anni uno dei principali gateway per le migrazioni marittime dall’Africa verso l’Europa, con 180.000 arrivi nel 2016 (120.000 nel 2017).

L’Italia ha registrato circa 97.000 arrivi dall’inizio dell’anno, secondo il ministero dell’Interno.

