Il Console domenicano in Italia partecipa a una cerimonia in memoria di Colombo

Il Ambasciata Generale della Repubblica Dominicana a Genova, Italia, Nelson Carrela ha partecipato come ospite speciale alla cerimonia di commemorazione di Cristoforo Colombo. Sala del Consiglio Maggiore di Palazzo Ducale, Ha avuto la partecipazione diffusa di funzionari e dignitari italiani.

Un momento speciale si è verificato durante l’intervento dell’ambasciata Nelson Karela, Che sottolinea l’importanza dell’immagine di Cristoforo Colombo in tutta la Repubblica Dominicana e negli Stati Uniti.

Inoltre, come parte della tradizione locale, è stato donato diplomatico domenicano La bottiglia dell’olio, originaria del comune di Casella, è stata ottenuta a mano, e in sua memoria le ceneri dell’uomo che scoprì l’America nel faro dovrebbero essere collocate nel sito di Santo Domingo.

Si intende atto sacro, oltre che onorare la memoria Colon Nel mondo, ricorda l’immagine di un uomo che è diventato un eroe per secoli in tutto il mondo.

In questo senso, come parte di lei, il Sindaco di Genova, Dott. Marco Pucci Attributi, Nominati nuovi ambasciatori presso la città di Genova, che dovrebbero onorare la città e rendere questa città orgogliosa di tutti i bambini del mondo, sottolineando al mondo l’importanza di Genova e genovese.

Sul ruolo della città ha invece soffermato il dottor Giovanni Totti, Governatore della Regione Liguria, soprattutto perché il momento storico che stiamo vivendo, la città ha raggiunto con grande fatica una salute straordinaria. Emergenza essere Memoria.

Secondo lui Governatore Toti, questo è dovuto al grande impegno profuso da tutti gli operatori sanitari e oggi si mantiene e prosegue la più grande campagna vaccinale di tutti i tempi.

Inoltre, ha detto che Genova è stata una città che ha saputo reagire, ad esempio, alla sventura della caduta del ponte Morandi e ha saputo servire al meglio i suoi cittadini senza dimenticare le vittime umane, il ‘Modello Genova’ o la ‘Liquoria Modello’ riconosciuto in Italia e nel mondo.

Hanno partecipato anche alla cerimonia Senatore Il Presidente del Consiglio è rappresentato da Francesco La Forcia, che rappresenta il Senato Repubblicano, il dottor Luca Pastorino, che rappresenta il Parlamento italiano, e l’Osservatore, il dottor Renato Francesci.

Richiamato come partecipazione rappresentativa diplomatico domenicano A Genova, Genova punta a rafforzare solidi rapporti di collaborazione con le imprese locali a favore dell’importante comunità dominicana in Liguria e in Italia.