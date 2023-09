Ivanisevic: Non credo che Djokovic giocherà in Cina

ESPNtenis.comLettura: 2 minuti.

Lo accompagna, lo guida e pensa già ai prossimi passi Novak Djokovic. Il serbo ha riconquistato il primo posto nella classifica mondiale dei tennisti professionisti, dopo aver vinto gli US Open per la quarta volta, e il suo allenatore croato, Goran Ivanisevic, ha commentato che secondo lui il suo allievo non giocherà in Cina.

Ivanisevic ha parlato dell’opportunità di Djokovic di giocare in Asia. Immagini Getty

Sul punto di compiere 52 anni, Ivanisevic, campione di Wimbledon nel 2001, l’ultimo dei suoi 22 titoli ufficiali in singolare, ha parlato con i media serbi Sportklub dei prossimi passi di Djokovic, 36 anni, che ha appena alzato il record del trofeo a 24 titoli del Grande Slam maschile titoli. .

“Non guardo molto al futuro. Il mio futuro è operarmi al ginocchio adesso, quindi vedremo. Per quanto riguarda Novak, so che gareggerà in Coppa Davis. Dopodiché avrà riposarsi bene.” “Mi sto riorganizzando”, ha detto il croato, che ha ricevuto un servizio micidiale ed è l’allenatore del serbo, il più anziano campione degli US Open.

“Non credo che Djokovic giocherà in Cina. Ma dovrà giocare almeno un altro torneo prima delle ATP Finals di Torino e delle Finals del 2023. Forse sarà a Parigi-Bercy. Vedremo”. Adesso ci godiamo questa piccola vittoria”.Ha aggiunto.

“Non potevo vincere gli US Open con Marek Cilic, ma sì con Novak. Ora ho completato tutto con lui. Ho tutti gli Slam e le serie Masters 1000, 500 e 250. Non giocherà il torneo.” Il futuro e i concorrenti, così potrò andare in pensione liberamente (ride)”, ha detto Ivanisevic.

Dopo un’enorme vittoria in due set sul russo Daniil Medvedev, il serbo ha scritto un’altra pagina di gloria nella sua entusiasmante carriera professionale.

“Novak è ancora affamato di vittorie, sta ancora battendo record e giocando un ottimo tennis. Non parliamo più di Wimbledon. Quando perdi, è una cosa del passato. Non puoi riprenderlo. Siamo venuti a Cincinnati e ha vinto . Dimentica le cose e va avanti”, ha detto. “E questo è molto buono.”