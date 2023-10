“È il migliore del Sud America”

La nazionale cilena affronterà martedì una sfida difficile contro il Venezuela nel quarto turno delle qualificazioni sudamericane, una situazione in cui la squadra di tutti non avrà una delle sue roccaforti dell’ultimo decennio: Claudio Bravo.

Ancora una volta il portiere del Real Betis non è stato preso in considerazione dall’allenatore della Roja, Eduardo Berizzo, in una decisione che ha sollevato duri interrogativi non solo nel nostro Paese, ma anche all’estero.

In questo contesto, l’ex portiere del Colo-Colo, Rene Vega, è rimasto sorpreso dall’assenza di “Captain America” e lo ha spiegato in un’intervista a “La Tercera”.

“Ho conosciuto la rosa della nazionale cilena e sono rimasto sorpreso di non vedere Claudio Bravo tra i convocati. Penso che sia uno dei migliori portieri del mondo, soprattutto per tutto quello che ha dato in questo ruolo”, ha spiegato.

Allo stesso modo, Vega ha aggiunto che “dimostra che quando non è nella sua squadra, è stato un riferimento per molti anni. È stato un campione con la sua squadra come capitano, e questo lo colloca anche in un altro campo”.

“È strano non vedere Bravo contro il Cile; Per me è il miglior portiere del Sud America. Tuttavia, la loro assenza è una questione personale che non è possibile affrontare. Secondo me dovrebbe esserci, con tutto ciò che comporta, ma è una questione interna”.

La nazionale cilena farà visita alla controparte venezuelana allo Stadio Monumental de Maturin martedì 17 ottobre, alle 18:00, ora cilena, in una partita valida per il quarto appuntamento delle qualificazioni sudamericane.