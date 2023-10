Diego Valdes lascia per infortunio nella partita di qualificazione del Cile

Il giocatore americano ha lasciato la partita eliminatoria tra la sua nazionale, il Cile, contro il Venezuela a causa di un infortunio

Attaccante da America, Diego ValdezSi è infortunato al 22′ della partita di qualificazione tra Venezuela e Venezuela peperoncinoChe si è tenuto al Memorial Stadium di Maturin.

Il giocatore dell’Aguilas è stato convocato da una rappresentativa cilena per giocare le qualificazioni alla CONMEBOL, in vista della Copa America. Mondiali 2026. L’attaccante è apparso protagonista della partita contro il Venezuela, ma è riuscito a restare in campo solo per 22 minuti.

Diego ValdezÈ uscito al 22′ come sostituto a causa di un malore che non gli ha permesso di proseguire, ed è stato sostituito da Dario Osorio, che gioca per la Danimarca.

Diego Valdes ha lasciato la partita di qualificazione tra Cile e Venezuela per infortunio. AP

Valdes Ha lasciato la FIFA finora come personaggio AmericaPerché è il capocannoniere dell’Azulcrema con sei gol e uno dei leader della squadra dell’Aguilas.

Nella partita precedente contro il Perù, la nazionale cilena si è distinta, segnando uno dei due gol della sua rappresentativa in quella partita sul campo di casa.

Ci si aspettava che tornasse protagonista nella squadra guidata da Eduardo Berizzo, ma l’attaccante è potuto restare in campo solo per 22 minuti.

giocatore America Ora sarà visitato dai medici che lo rappresentano e poi si recherà in Messico per presentarsi al suo club ed essere valutato. Las Aguilas attualmente guida l’Apertura 2023 con 27 punti.

L’allenatore degli Eagles, Andre Jardine, lo ha sottolineato in più di un’occasione Diego Valdez Come uno dei loro migliori giocatori. A America Mancano ancora cinque partite alla fase regolare, contro squadre come Santos, Monterrey, Atletico San Luis, Zulus e Tigres.

Si prevede che l’infortunio non sarà grave, in modo che il calciatore andino possa integrarsi il prima possibile nella disciplina della squadra Azulcrema, al termine del torneo Apertura 2023.