Aisha Solorzano è stata nominata capocannoniere del Puebla nella Liga MX Femenil

Rudy MartinezLettura: 3 minuti.

Aisha Solorzano e Saviana Gomez condividono la loro esperienza a Puebla Femenil Non è raro che due nazionali guatemalteche giochino nella stessa squadra all’estero. Solórzano e Gómez stanno facendo molto bene a Puebla della Liga MX Femenil.

L’attaccante guatemalteco ha vinto l’impressionante torneo Apertura 2023 al suo debutto come calciatrice professionista.

Messico – Alla prima esperienza da calciatrice professionista, l’attaccante guatemalteco Aisha Solorzano È stato uno dei momenti salienti di Puebla Seguace Lega femminile messicana.

Ha concluso la squadra guatemalteca Campionato Al-Fateh 2023 Capocannoniere della sua squadra, con 8 gol in 13 partite e senza ricevere nemmeno un cartellino di ammonizione. La Franja lo ha evidenziato sui suoi social.

Aisha Solorzano Donne di Puebla

Solorzano, che ha iniziato la sua carriera all’Univot, in Guatemala, dove il calcio femminile è ancora amatoriale, è arrivata quando la competizione era già iniziata per rafforzare la squadra del Puebla Feminil, in cui milita anche la Nazionale. Saviana Gomez.

Anche Gomez ha messo a segno una prestazione eccezionale, segnando 5 gol per la squadra marginale durante il torneo Apertura 2023.

Aisha Solorzano è arrivata 14esima nella classifica dei punteggi del torneo. Il capocannoniere della squadra è stato Maricarmen Reyes del Tigres con 15 gol. Anche Alicia Cervantes, di Guadalajara, ha segnato 15 gol.

Puebla Femenil è arrivato 14esimo nella classifica generale del torneo Apertura 2023 e non si è qualificato per la fase finale.

Adesso Aisha Solorzano e Saviana Gomez si concentreranno sul match Nazionale femminile del Guatemala contro la Giamaica, che si giocherà a dicembre, per qualificarsi alla Gold Cup 2024.