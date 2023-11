Le ATP Finals iniziano con una forte presenza dell’America Latina

IL Finali ATP Inizieranno il prossimo 12 novembre con una forte presenza in America Latina. Tre argentini e un messicano si sfideranno nella categoria doppio: Horacio Zeballos, Andres Molteni, Machi Gonzalez e Santiago Gonzalez.

Andres Molteni e Máximo Gonzalez si sfideranno per la prima volta alle ATP Finals. GT

A partire dalle 8:00 (Argentina/Cile)/6:00 (Colombia/Perù)/5:00 (Messico), Andrés Molteni e Machi Gonzalez Competeranno contro la migliore coppia attualmente sul ring: Ivan Dodig e Austin Krajicek. Per la coppia dell’Albiceleste si tratterà della prima partecipazione a questa competizione mentre i rivali erano già competitivi pur non avendo titoli.

E poi messicano Santiago González Giocherà insieme al compagno Edouard Roger Vasselin contro lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino. Orazio Zeballos. L’incontro avrà inizio non prima delle 14:30 (Argentina/Cile)/12:30 (Colombia/Perù)/11:30 (Messico). Questa sarà la quarta partecipazione per i giocatori sudamericani e spagnoli, poiché gli anni 2020 e 2021 sono stati i migliori risultati quando hanno raggiunto le semifinali. Per quanto riguarda il messicano, non ha mai gareggiato, ma il suo collega francese è arrivato in semifinale nel 2014 con Julian Benneteau e secondo nel 2020 con Jurgen Melzer.

Ho seguito tutte le ATP Finals su ESPN su Star+