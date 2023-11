30 per espellere Curry e Dray contro Cleveland | soddisfazione

Seconda sconfitta consecutiva dei Warriors contro Steph Curry contro Clevelandche nonostante abbia segnato 30 punti (tiri 24/9), è stato molto solo in partita mentre i Cavaliers hanno dominato il primo tempo e hanno chiuso il quarto quarto con una Caris LeVert dalla panchina e Donovan Mitchell avevano 21 punti. Anche se i Warriors hanno dato un po’ di entusiasmo, il gioco è stato prolungato perché gli orologi si sono rotti nell’ultimo minuto e mezzo e sono stati fischiati più di 50 falli personali.

Perché nel secondo quarto i Cavaliers hanno quasi rotto la partita con il +16 del primo tempo, Nel terzo mandato di Golden State, ha ribaltato la situazione, come sempre. Questa volta è stato l’elemento di differenziazione Draymond Green, o meglio, licenziandolo. A metà del terzo quarto, con Cleveland in vantaggio di 10 punti, Donovan Mitchell ha deciso di accusare un giocatore dei Warriors come rappresaglia per una giocata precedente, in cui aveva spinto Dray Mitchell. Gli arbitri però hanno segnalato un fallo verde È andato dritto verso Mitchell, provocando un alterco sul campo. Con il secondo tecnico, Dray è stato eliminato. Da allora è 5-17 per Curry (da 77-66 a 82-83).

Era finita per i Cavaliers, che ancora una volta hanno preso il controllo della partita nel quarto quarto e hanno vinto la serie contro Golden State in una sola settimana. Klay Thompson (14) e Andrew Wiggins (13) erano in doppia cifra, anche se i Warriors hanno tirato ancora una volta con il 40% dal campo. Per contestualizzare la storica vittoria, è la prima volta dal 2014 che Cleveland vince nello stadio di casa dei Warriors, sia a Oakland che a San Francisco, e La prima volta che hanno vinto la serie 2-0 dal 2009. All’epoca, LeBron James giocava ancora per i Cavaliers e il suo miglior compagno di squadra era Shaquille O’Neal.

Risultati notturni Milwaukee Bucks 97-112 Orlando Magic

Toronto Raptors-Boston Celtics 94-117

Miami Heat 117-109 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers-118-110 Golden State Warriors

il resto del giorno La grande notte in Oriente

Milwaukee continua a sollevare dubbi:La squadra, ancora Senza Damian Lillard, Perso di nuovo lontano da casa. Lo hanno fatto giovedì in Indiana, nonostante fossero rimasti indietro di 54 punti Giannis AntetokounmpoE questa mattina era a Orlando, le due migliori squadre dell’Est. Il greco ha fatto la differenza con 35 punti, ma nessuno ha superato i 15 di Milwaukee, che ha dovuto inserire giocatori chiave per giocare minuti importanti. Per quanto riguarda la magia, La coppia Wagner-Banchero ha lavorato ancora: il tedesco ha segnato 24 punti e Paolo è stato il miglior giocatore della partita con 26 punti, 12 rimbalzi e cinque assist.. Sia Orlando che Milwaukee sono 5-4.

Boston è ancora un uragano, soprattutto al suo quinto inizio. I Raptors sono arrivati ​​al TD Garden con la settima miglior difesa della NBA, segnando 117 punti in una partita decisa dal primo minuto dell’ultimo quarto, dove hanno dominato per 30 punti. Il fattore differenziante è stato Kristaps Porzingis, che è stato inarrestabile nella partita indoor canadese con 21 punti. E 9/14 nei tiri (3/7 nei tre), oltre a sette rimbalzi. NO Jacob Poeltl Primo e no Otto Porter Jr Nella ripresa contro la Lettonia non hanno potuto fare nulla.

Oltre a Porzingis, Le ghiandaie brillano di luce propria. Jaylen Brown è stato il capocannoniere della partita con 29 punti Per chiudere torna indietro, e Jayson Tatum ha segnato 27 punti e uno storico +42 dal campoPer la quarta volta dopo quaranta. È il secondo giocatore della storia con più presenze a +40, dietro solo a lui copia stampa Con cinque. Per i Raptor, Pasquale Siakam Con 17 punti è stato il capocannoniere di una squadra chiaramente esausta dopo undici giorni di viaggio. Si ritroveranno venerdì prossimo in un match nell’ambito della stagione scudetto.

E anche 5-4 per Atlanta e Miami, che si sono affrontate all’Hawks Stadium. Senza Jimmy Butler e Tyler Herro, Bam Adebayo è stato ancora una volta l’eroe con 26 punti, 17 rimbalzi, 4 assist, 2 stoppate e 2 palle recuperate. Tra 39 minuti. fra Clint Kabila e Onyeka Okongwu Ne hanno segnati dieci nell’area per gli Hawks i cui campioni provenivano dall’esterno. Doppia debolezza Trae Young ha segnato 27 punti e 11 assist, mentre Dejounte Murray ha segnato 23 punti. Apprendista messicano Jaime Jazquez Jr Era il secondo giocatore di punta degli Heat con 20 punti.