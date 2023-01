Jeremy Renner trascorre il suo compleanno in ospedale

L’attore è ancora in convalescenza e sebbene la sua salute sia stabile, ha lesioni al torace e alle ossa. Foto: Instagram di Jeremy Renner

l’attore Jeremy Renner Ha trascorso il suo 52esimo compleanno in ospedale dopo un incidente a casa con A.J spazzaneve Il 1 gennaio 2023.

Renner, ancora in condizioni delicate, ha condiviso A.J fotografia emotiva sui suoi social, dove compare con il personale medico che lo cura e di cui ringrazia Cura e attenzione.

“Grazie mille al famoso team UCI per avermi accompagnato in questo percorso”, ha detto Renner il 7 gennaio, giorno in cui festeggia un altro anno di vita.

attore meraviglia Ha anche condiviso un video a lui dedicato nel giorno del suo compleanno, che è stato realizzato Ampiamente su internet.

Com’è andato l’incidente di Renner?

Mentre le indagini sono ancora in corso, secondo gli audio del 911 recuperati dalla CNN, Jeremy è stato assente spazzanevequando ha iniziato a camminare da sola ed è finita per essere investita. Di conseguenza, è stato gravemente ferito.

È stato poi portato in ospedale in elicottero circa 48 minuti dopo l’attacco chiamata d’emergenza Cosa ha fatto il vicino?

L’attore si sta ancora riprendendo e sebbene la sua salute sia stabile, si è ripreso Lesioni al torace e ortopedia.

