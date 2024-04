Google spiega perché ha deciso di estendere a 7 anni il periodo di aggiornamento dei Pixel

Google ha deciso di spiegare il motivo principale per cui i Pixel ricevono aggiornamenti da 7 anni

Google Pixel ha 7 anni di aggiornamenti: ecco perché è stata presa questa decisione

I telefoni Google Pixel hanno sempre una frequenza di aggiornamento invidiabile, ma per l'azienda di Mountain View questo non sembra bastare e con l'annuncio dei nuovi Google Pixel 8 e 8 Pro, hanno indicato che tutti i suoi dispositivi ora avranno 7 anni di aggiornamenti. Ora Google ha deciso di spiegare il motivo della sua decisione di estendere il periodo di aggiornamento dei Pixel a 7 anni.

Questo non è stato annunciato attraverso un comunicato ufficiale, ma così è stato Siang ChauVicepresidente dei servizi software e dispositivi di Google, che Restate qui per la nuova puntata del podcast Realizzato da Google Il motivo principale per estendere il periodo di aggiornamento per il telefono Google Pixel.

Il Google Pixel ha 7 anni di aggiornamenti: ecco perché

Raggiungere il numero di 7 anni di aggiornamenti non è stato un compito facile per Google, poiché l'azienda ha dovuto fare molta strada per garantire la validità di questo numero. Come hanno fatto? Analisi del tempo di utilizzo di Google Pixel.

Lo stesso Seang Chau spiega di aver deciso di esplorare il metodo monitorando i dati di utilizzo del primo Pixel di Google L'hanno trovato Gran parte degli utenti continua a utilizzarlo come dispositivo principale a sette anni dal suo lancio. L’utilizzo della stazione 2016 nel 2024 è un indicatore più che chiaro.

Quindi, quando abbiamo osservato la traiettoria del telefono Pixel originale che abbiamo lanciato nel 2016 e quante persone utilizzavano ancora il primo telefono Pixel, abbiamo visto che in realtà esisteva una base di utenti attiva piuttosto buona anche probabilmente sette anni dopo. Quindi, se pensiamo che vogliamo essere in grado di supportare Pixel per tutto il tempo in cui le persone utilizzeranno il dispositivo, sette anni sono più o meno il numero giusto.

Sebbene questo sia il motivo principale dietro gli aggiornamenti di Google Pixel da oltre 7 anni, dobbiamo tenere in considerazione come Google lo renderà possibile e la chiave di tutto è il processore. Lo spiegano quelli di Mountain View La creazione di Tensor è stata di vitale importanza per poter affrontare tutti questi cambiamenti.

Ora non ci resta che aspettare e vedere quali cambiamenti arriveranno in 7 anni di aggiornamenti di Google Pixel. Lo ha segnalato la stessa azienda Lavorerai su miglioramenti che non richiedono l'hardware più recenteevitando così di generare problemi di compatibilità.

