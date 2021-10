Jon Berthal è disposto a tornare come punitore “Se è abbastanza oscuro”

Poiché si annulla una serie diversa di meraviglia occupazione Netflix Indietro diritti dei suoi personaggi Marvel StudiosCi sono molte voci che indicano Recupero Alcuni di quei personaggi sono per lui UCM, Come faccio spericolatoe Wilson Fisk NS il Punitore. Mentre dovrebbe essere spericolato a partire dal Charlie Cox riapparire occupazione Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa Per continuare a rappresentare la loro serie come parte della Fase 4, molti di loro stanno aspettando un ritorno il Punitore a partire dal Giovanni Berthal Dopo essere apparso nella seconda stagione della serie Netflix Daredevil e aver recitato nella sua serie per due stagioni.

Jon Berthal vuole tornare come Punitore

Che è che l’attore stesso ha espresso la sua intenzione di tornare come Punitore ai Marvel Studios, sì, certo Termini. Questo è ciò che ha espresso in una recente intervista, assicurando che sarebbe tornato come il famoso eroe solo se “abbastanza scuro“Per dare ai fan ciò che vogliono veramente.

“È un personaggio che mi piace molto Nelle mie ossa e nel mio cuore. Sono così grato di aver avuto l’opportunità, e ciò che accadrà in futuro non ha nulla a che fare con il fatto che vogliano farlo di nuovo o meno. Non so davvero nulla di questo tipo di decisioni. Si tratta, se lo fanno, saremo in grado di farlo bene? FareSarà abbastanza buio? Sarai abbastanza coraggioso? Daremo ai fan e alle persone per le quali questo personaggio significa così tanto ciò che si meritano? E se la risposta è sì, allora mi piace.” Conferma Berthal.

Vedremo se alla fine Giovanni Berthal torna come il Punitore Ai Marvel Studios, sia come parte di Film o nella serie Disney+.

fonte | diretto