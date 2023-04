Jorge Bragin, Billboard Manager spagnolo del mese – Billboard

Samanta Garcia

Ogni ultimo giorno lavorativo del mese, Team Cartellone spagnolo Mette in evidenza un dirigente del settore che ha avuto un enorme successo nelle ultime 4 settimane, che si tratti di un evento per singoli, un album, un tour o un evento musicale. Questo è il nostro CEO per il mese di aprile 2023.

Nome: Giorgio Bragin

Titolo: CEO, Prajin Music Group

Paese di origine: Stati Uniti

Sede: Los Angeles

Occupazione: In qualità di CEO di Prajin Music Group, George Bragin, che è cresciuto ascoltando e vendendo musica nel negozio di dischi di suo padre ed era un avvocato di intrattenimento prima di avviare la sua casa discografica, viene coinvolto in ogni piccolo dettaglio dell’attività, dallo sviluppo dell’artista alla supervisione campagne di marketing globali, budget e collaborazione.

Perché è il nostro CEO del mese: Nel giro di un anno, Prajin ha aiutato a guidare Featherweight, l’unico artista firmato con la sua etichetta indipendente Prajin Records, a diventare il primo esponente del genere messicano regionale a raggiungere i primi cinque della Billboard Hot 100 quella settimana. – da Guadalajara ha raggiunto l’impresa con la sua collaborazione con Eslabón Armado “Ella baila sola”, e ha altre sette canzoni nell’elenco. Tale è stato il suo successo che Prajin gli ha dato la sua etichetta discografica, Double P Records, che ha annunciato nei giorni scorsi con tre artisti già firmati.

Nelle tue parole, quale pensi sia la chiave del successo dei Featherweight?

Quando ho visto Pezzo per la prima volta in studio, ho sentito che era l’artista su cui potevo investire tutto. Aveva il talento, aveva la capacità di fare qualsiasi tipo di musica… È un individuo di grande talento – scrive, produce e suona la chitarra. Ha anche un ottimo partner per la scrittura di canzoni in suo cugino Tito Laija, che ora è uno dei suoi artisti. Quindi ha un intero arsenale. Come marchio, come dirigente, forniamo i media e la strategia e portiamo la tua musica là fuori. Penso che sia stata la formula del successo.

Ha appena lanciato Double P Records con un peso piuma, una suddivisione della Prajin Records di cui l’artista è ora CEO e Head of A&R. Cosa ti aspetti da questa nuova etichetta?

Ho imparato molto tempo fa che dovresti premiare le persone per il successo che hanno ottenuto. Come ho detto prima, la prima volta che l’ho visto in studio, ho visto che era molto ben informato sulla produzione, l’hardware, tutto. Mi ha semplicemente stupito con il suo talento in tutti gli aspetti dell’industria dell’intrattenimento. Quando abbiamo iniziato a parlare di lavoro, ho notato che sebbene non avesse molta esperienza, imparava molto velocemente. Ho anche visto che aveva un ottimo orecchio per A&R ed ero tipo “Sai una cosa?” Ti meriti di avere la tua etichetta. Questo progetto è esploso in 12 mesi, quindi è tutto nuovo per lui… tutto ciò che aveva sperato finora ha dato i suoi frutti. La prima uscita (“Rosa pastel”) del suo primo artista Jasiel Nuñez, che ha firmato al 100% da solo, funziona molto bene… cosa posso aspettarmi? Niente di meno di quello che stiamo attraversando adesso. Penso che il cielo sia il limite.

Quali sono le prospettive per la tua azienda?

Sono stato molto fortunato ad essere in questo settore da così tanto tempo e sono davvero entusiasta di questo nuovo settore in cui ci troviamo, dove hai il potenziale per diventare globale. Nel mondo fisico, era molto difficile diventare globali: dovevi creare il prodotto, dovevi entrare in singoli territori e trasmettere la tua canzone alla radio. Qui, devi solo caricare qualcosa su Internet, su TikTok e su uno dei distributori digitali, e probabilmente diventerai un successo globale in un paio di giorni. Certo, devi sapere cosa farne, sapere come massimizzare le possibilità e sapere, se ottieni una scintilla, come trasformarla in un inferno. Non sto dicendo che l’abbiamo padroneggiata, ma attraverso tentativi ed errori e molti investimenti, penso che abbiamo finalmente capito come dare all’artista la migliore possibilità almeno di ascoltare la loro musica. Pertanto, sarò associato a Featherweight e alla loro impronta e lo sosterrò al 100%. Sento che la maggior parte dello sviluppo dell’artista e delle uscite future avverrà probabilmente attraverso la Double P Records.