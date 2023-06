KEPServerEX abbatte le barriere consentendo la connettività a oltre il 95% dei dispositivi industriali

(Informazioni inviate dalla società firmataria)

Barcellona, ​​1 giugno 2023.

Una soluzione progettata per accelerare la trasformazione digitale dell’intero settore industriale: KEPServerEX consente la connessione agli asset di qualsiasi impianto, indipendentemente dalla sua età o dal protocollo di comunicazione.

Trasformare il settore Efficienza e competitività nell’era digitale È necessario per il progresso. In questo senso, l’implementazione di più dispositivi e l’integrazione di grandi piattaforme e sistemi sembra tanto prevedibile quanto necessaria. Tuttavia, c’è un aspetto essenziale ed essenziale affinché tutto ciò funzioni in armonia: l’interoperabilità tra questi componenti.

Interoperabilità: la chiave per l’avvio

L’interoperabilità va oltre lo scambio di informazioni tra dispositivi e sistemi. Ora cattivo Utilizzare le tecniche standard più appropriate per ogni scenario. Ciò significa che l’intero percorso dei dati è il più veloce possibile, è accessibile contemporaneamente da più client, il client può controllare l’infrastruttura il più possibile e i dati vengono forniti con un timestamp. , in altri aspetti.

KEPServerEX, la soluzione per non essere vincolati a un singolo produttore

È qui che entrano in gioco le soluzioni end-to-end che offrono flessibilità alle organizzazioni senza essere vincolate a un singolo fornitore. KEPServerEX È un programma appositamente progettato per Fornisce l’interoperabilità tra i dispositivi e sistemi SCADA che utilizzano il protocollo industriale OPC DA e UA.

Secondo David Soler, Direttore delle soluzioni di comunicazione e sicurezza informatica presso Becolve DigitalLa comunicazione tra tutti gli elementi che compongono il sistema è un prerequisito indispensabile per essere al punto di partenza della trasformazione digitale. Tuttavia, KEPServerEX non riguarda solo la traduzione dei dati, ma è diventato un componente essenziale per garantire comunicazioni di successo nei progetti di Industrial Internet of Things (IIoT).

Essere bloccati in una singola risorsa può limitare le capacità di integrazione e limitare l’accesso a funzionalità o strumenti che possono avvantaggiare la tua installazione. KEPServerEX offre una soluzione di connettività versatile che si adatta a qualsiasi produttore.

In che modo KEPServerEX può migliorare le comunicazioni industriali?

È considerato Soluzioni di comunicazione a lungo termine È il primo passo verso un’installazione sicura, scalabile e a prova di futuro. La scalabilità a livello organizzativo è fondamentale, specialmente negli ambienti multisito.

La flessibilità nell’integrazione di nuove apparecchiature e applicazioni è essenziale. KEPServerEX consente di connettersi ad asset di qualsiasi produttore, Indipendentemente dalla sua età o dal protocollo di comunicazione. Ciò evita la necessità di riprogettare completamente la strategia di comunicazione in futuro.

Con oltre 150 centraline di comunicazione, KEPServerEX è in grado di interagire con oltre il 95% dei dispositivi Sistemi di controllo utilizzati negli impianti industriali. Tutte le comunicazioni di fabbrica classiche, come PLC di qualsiasi fabbrica, RTU, database, tra gli altri, possono essere gestite centralmente in un unico programma.

KEPServerEX si posiziona come una soluzione completa che fornisce La capacità di connettersi, integrare e proteggere la comunicazione senza soluzione di continuità tra dispositivi e sistemi, consentendo alle organizzazioni di fare un passo avanti nella loro trasformazione digitale e sfruttare appieno le tecnologie emergenti.

