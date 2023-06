La prima grande crisi del XIX secolo a Wall Street

Cosa ha scatenato la crisi?

Per capire le origini di questa crisi bisogna guardare a quanto è accaduto nella seconda rivoluzione industriale e, dall’altro, alle conseguenze della prima guerra mondiale.

La seconda rivoluzione industriale è stata il prodotto del progresso scientifico e tecnico, che ha portato a un enorme aumento della produzione, del commercio, del consumo e della prosperità, che ha creato entusiasmo nell’acquisizione di beni di consumo.

D’altra parte, la prima guerra mondiale, oltre alle ingenti spese dell’industria bellica, provocò in Europa ingenti debiti e innumerevoli conflitti politici, che inasprirono il nazionalismo fino agli anni ’20, mentre altri paesi, come gli Stati Uniti, provocarono anche tumulto. Godevano di una prosperità economica.

Ma come si suol dire, l’avidità è come il fuoco: più legna c’è, più brucia. Questi oggetti erano il legname perfetto: il boom invogliava la gente alla speculazione in borsa, finanziata principalmente da prestiti bancari, prestata a intermediari che compravano azioni con un pagamento minimo, e le rivendeva con profitto il giorno dopo. Così si è formata una bolla speculativa.