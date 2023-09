Centerra Gold annuncia il piano strategico per il progetto Thompson Creek Molybdenum

Il piano identifica le opportunità in ciascun asset che guideranno il valore e la crescita dell’azienda in futuro.

Sentra oro Ha annunciato il suo piano strategico per tutte le attività dell’azienda.

Il presidente e amministratore delegato Paul Tomori ha affermato che il piano strategico si concentra sulla massimizzazione del valore di ogni asset nel portafoglio dell’azienda.

Il piano identifica le opportunità in ciascun asset che guideranno il valore e la crescita dell’azienda in futuro.

“In particolare, a Mount Milligan ci aspettiamo una forte performance operativa nei prossimi anni e lavoreremo per ottimizzare le operazioni e massimizzare il valore dei grandi depositi”, ha affermato.

L’amministratore delegato ha osservato che a Oksut il piano di vita della miniera mostra prestazioni di produzione e costi particolarmente forti nei prossimi due anni con un profilo di produzione di oro stabile che continua per tutta la vita della miniera.

“Il nostro studio di prefattibilità per la miniera di molibdeno di Thompson Creek supporta un percorso disciplinato per riavviare le operazioni e raggiungere significative sinergie di integrazione verticale con l’impianto minerario di Langeloth”, ha affermato.

Per quanto riguarda il progetto Goldfield, Tomori ha osservato che hanno deciso di rivalutare l’ambito di lavoro del progetto per ottenere un minore deflusso di capitali e massimizzare i rendimenti del progetto.

“La nostra attenzione all’esplorazione sarà ora focalizzata sugli ossidi e sui materiali di transizione, e i tempi della stima iniziale delle risorse dipenderanno dal successo dell’esplorazione e dei test sui minerali”, ha affermato.

La società ha osservato che, oltre all’attuazione del piano strategico, abbiamo anche sviluppato una strategia di allocazione del capitale che si concentra sulla restituzione del capitale agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni, investendo in progetti interni ed esplorazione all’interno del nostro portafoglio esistente e valutando opportunità di crescita esterna. .

Miniera di Monte Milligan

La produzione di Mount Milligan nella prima metà del 2023 è stata influenzata dal sequenziamento delle miniere e da gradi di oro inferiori a quelli pianificati a seguito dell’estrazione in una zona di transizione di minerali e rifiuti, con conseguenti minori recuperi di metallo e problemi di performance presso l’impianto di lavorazione nel primo trimestre. Centerra Gold ha completato l’estrazione nella zona di transizione dei minerali e dei rifiuti della Fase 9 e sta estraendo rame e oro di alta qualità nelle fasi 7 e 9 nella seconda metà del 2023.

Ok, mio

Nel giugno 2023, la miniera ha iniziato a intensificare le attività di frantumazione, stoccaggio e lavorazione e ha prodotto 20.503 once durante il mese. Öksüt continua a trasformare le riserve auree in carbonio e il 31 luglio 2023 Centerra ha pubblicato una guida alla produzione di oro per il 2023 compresa tra 180.000 e 190.000 once.

Centerra Gold prevede di aumentare la produzione a Oksut fino alla metà del 2024 poiché le scorte verranno elaborate attraverso un impianto di adsorbimento, assorbimento e recupero (ADR), dove si prevede che i livelli di produzione torneranno a uno stato stazionario. Il LOM, nella tabella seguente, è stato aggiornato per riflettere il riavvio delle operazioni e altri miglioramenti. La Öksüt LOM rinnovata genererà un flusso di cassa libero positivo e la miniera rimarrà un asset strategico nel portafoglio di Centerra.

Business Unit Molibdeno

La Molybdenum Business Unit (MBU) è una società completamente integrata nel Nord America con una lunga storia operativa. La MBU è costituita dalla miniera Thompson Creek nell’Idaho e dalla miniera Endaco nel nord della Columbia Britannica, una joint venture in cui Centra detiene una quota del 75% e Sojitz possiede il restante 25%.

La società ha completato uno studio di prefattibilità (PFS) sul riavvio dell’attività mineraria a Thompson Creek, con l’obiettivo di generare valore per la MBU. Il riavvio di Thompson Creek, integrato verticalmente con le operazioni di Langeloth, si tradurrà in un valore attuale netto combinato al netto delle imposte di 373 milioni di dollari (5%) e un tasso di rendimento interno (IRR) al netto delle imposte del 16%, sulla base di un prezzo costante del molibdeno di $ 20 per libbra.

Centerra Gold ha avviato uno studio di fattibilità per il progetto Thompson Creek, il cui completamento è previsto per la metà del 2024. Una volta completato il progetto FS, la società prevede di concedere un preavviso limitato per procedere, che richiederà da 100 a 125 milioni di dollari di pre- capitale di cessazione Per operare nell’ambito delle licenze esistenti e per acquistare articoli a lungo termine.

Sebbene le attuali licenze supportino i lavori iniziali e alcune attività identificate nella fase limitata di notifica procedurale, la Società ha avviato trattative con le autorità competenti per ottenere un permesso rivisto per l’intero ambito del piano minerario ottimizzato, con la prima produzione prevista nel secondo metà. Per l’anno 2027.