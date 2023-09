La Bundesbank avverte che l’attività economica tedesca subirà una “leggera contrazione” nel terzo trimestre

Madrid, 18 settembre (Stampa europea) –

La banca centrale tedesca ha annunciato lunedì nel suo rapporto mensile che prevede che l’attività economica nel paese “probabilmente si contrarrà leggermente nel terzo trimestre” a causa della debolezza dei consumi privati.

La Banca centrale tedesca ha sottolineato che “malgrado un certo rallentamento nell’aumento dei prezzi, una forte crescita dei salari e una buona situazione sul mercato del lavoro, le famiglie non osano ancora consumare”. Il rallentamento in corso sta danneggiando l’economia nel suo insieme.

In questo senso, la produzione manifatturiera è diminuita “fortemente” nel mese di luglio rispetto al mese immediatamente precedente e al trimestre precedente. In particolare, la produzione automobilistica è stata “influenzata in modo significativo”, così come altri settori che fanno molto affidamento sull’energia elettrica a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia. Le previsioni di tre mesi fa indicano un calo della produzione.

Dal lato dei prezzi, ad agosto l’inflazione consolidata è aumentata “significativamente” dello 0,5%, quattro decimi in più rispetto a luglio. La banca centrale spiega che i prezzi dell’energia sono aumentati di nuovo, ma gli alimenti non trasformati sono diventati più economici. Pertanto, il tasso di inflazione annuale è sceso solo di un decimo, al 6,5%, anche se “continuerà a diminuire nei prossimi mesi”.

Da parte sua, il mercato del lavoro è rimasto “stabile”, con un “leggero” aumento dell’occupazione nel mese di luglio. Tuttavia, anche il numero dei disoccupati è aumentato in agosto di 18.000 persone, portando il totale a 2,63 milioni, ovvero al 5,7%.