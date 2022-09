Kim Kardashian lancia la sua società di capitale di rischio

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 set 2022 – 00:28

Los Angeles (USA), 7 settembre (EFE). La celebrità americana Kim Kardashian ha lanciato mercoledì la sua società di venture capital, SKKY Partners, che si concentra sugli investimenti nei settori dei consumatori e dei media.

In questa nuova avventura imprenditoriale, la modella accompagnerà anche Jay Sammons, ex partner di The Carlyle Group, in qualità di co-fondatrice, e sua madre, Kris Jenner, che agirà come partner, oltre a continuare a gestire i vari progetti familiari che hanno sono coinvolti in. Iniziato nella famiglia Kardashian.

“Con l’esperienza di investimento di entrambi i fondatori e la loro capacità di creare attività significative nei consumi e nei media (…) la società effettuerà investimenti di minoranza nei mercati in crescita e si concentrerà sui consumatori e sulle società dei media”, una dichiarazione dettagliata rilasciata da SKKY.

L’attività di venture capital si basa sulla ricerca di opportunità di investimento con un grande potenziale per trasformare le aziende o semplicemente per partecipare come azionisti.

Al lancio di SKKY Partners, Kim Kardashian ha twittato che sarebbe stato “la società di private equity dei consumatori e dei media di prossima generazione”.

Dopo l’annuncio, Kardashian ha rilasciato un’intervista al Wall Street Journal in cui ha affermato che la cosa “eccitante” era parlare con i fondatori dell’azienda e “vedere qual è il loro sogno”.

“Voglio supportare le aziende così come sono, non cambiare il loro DNA, ma semplicemente supportarle e portarle a un livello diverso”, ha aggiunto quella che è considerata una delle donne più influenti negli Stati Uniti.

La celebrità californiana ha seguito la strada dell’imprenditorialità e dell’attività commerciale per diversi anni con Skims, l’azienda di lingerie da 3,2 miliardi di dollari che ha lanciato nel 2019.

Inoltre, all’inizio di quest’anno, ha lanciato SKKN BY KIM, una linea di prodotti cosmetici e per la cura della pelle. EFE

