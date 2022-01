La capacità ridotta e l’aumento dei costi minacciano la logistica dei veicoli – El Mercantil

L’Association of European Vehicle Logistics (ECG) ha lamentato che la sua attività “continua ad affrontare una crisi senza precedenti: un aumento dei costi sta erodendo i margini di profitto e la capacità è diminuita significativamente con la diminuzione dei volumi”. L’industria automobilistica “teme il futuro a causa dell’incredibile e diffuso aumento dei costi e i fornitori di servizi logistici temono che la perdita di capacità possa ostacolare la ripresa del mercato”. In questo senso, l’ECG ha osservato che molti dei “costi che devono sostenere, come i salari dei conducenti e le materie prime per barche, camion e vagoni ferroviari, stanno aumentando molto più rapidamente del tasso di inflazione generale, che è già elevato”. Hanno anche aggiunto che “gli investimenti in attività sono praticamente scomparsi”.

In poco più di un anno i prezzi degli affitti per autocarri e camion puliti sono triplicati

Nel settore offshore, le tariffe dei noleggi a tempo PCTC sono “triplicate in poco più di un anno, mostrando chiaramente un calo della capacità apparentemente senza fine”. “In futuro, il portafoglio ordini ridotto per le nuove navi indica che le tariffe aumenteranno, poiché una ripresa dei volumi renderà ancora più significative le carenze di capacità, già vincolate dalle nuove normative”, ha aggiunto. L’ECG ha sottolineato che per quanto riguarda il trasporto su strada, “soffre delle conseguenze di tempi di consegna molto lunghi per i nuovi camion”. Tuttavia, l’organizzazione ha osservato che “la cosa più preoccupante è la mancanza di conducenti che li guidino”. Infatti, afferma, “la sfida posta dalla prolungata carenza di autisti nel mondo è diventata uno dei problemi primari del settore della logistica per i veicoli ready-made”.

Di recente, l’ente che riunisce gli attori europei nella logistica dei veicoli chiavi in ​​mano ha lanciato un sondaggio tra i suoi membri per avere un’idea più precisa di come siano cambiate capacità e costi durante gli anni della pandemia (2020 e 2021). Il rapporto conclude che più della “metà dei membri, che lavorano in tutti i modi di trasporto (strada, mare, chiatta e ferrovia), hanno riferito che la capacità è diminuita negli ultimi due anni”. In questo senso, il 91% degli intervistati ha indicato che il motivo principale di questo calo non è tanto il Covid-19 e le prenotazioni, quanto la scarsità di materiali, soprattutto microchip, e Successive riduzioni di volume nel settore automobilistico.

-21% L’ampiezza nel trasporto su strada è stata ridotta in media del 21% secondo le scansioni ECG

L’ECG ha rilevato che i vettori terrestri e le compagnie di navigazione sono stati particolarmente colpiti. Le aziende di autotrasporti che hanno partecipato all’indagine hanno riportato una riduzione media della capacità del 21%. Ciò significa che di queste sole petroliere sono scomparsi quasi 1.200 furgoni rispetto al 2019. Per i vettori marittimi, il calo medio della capacità è del 6%, con casi specifici che riportano un calo compreso tra il 2% e il 50%.

E per quanto riguarda i costi, sono aumentati in modo significativo da gennaio 2020. L’ECG ha indicato che nel caso delle compagnie di navigazione, i costi del carburante sono aumentati del 60%. “Gli stipendi, soprattutto per gli autisti, hanno visto un aumento significativo in molte aree e alcuni operatori stanno concedendo due o anche tre aumenti di stipendio all’anno per trattenere i dipendenti”, ha affermato l’associazione. Nel caso delle materie prime, come l’acciaio e il rame, in questo periodo hanno subito enormi incrementi. Il CEO di ECG Mike Sturgeon ha dichiarato che anche dopo la “crisi finanziaria non ho sentito commenti negativi nel settore come oggi”. Fortunatamente, Sturgeon ha sottolineato che “anche le case automobilistiche si rendono conto che non c’è più la possibilità di trasportare le proprie auto e che l’industria ora deve lavorare insieme per costruire un futuro sostenibile”.