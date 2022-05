La colombiana Juanita Guertos è stata nominata responsabile per le Americhe di Human Rights Watch | internazionale | Notizia

È per me un grande piacere comunicarvi che sono stato selezionato come Direttore della Divisione Americhe presso Incorpora il tweet.

Sarebbe un grande onore e una sfida continuare l’eredità Incorpora il tweet nella regione.

Inizierò i compiti ad agosto.

Da oggi mi asterrò dal partecipare alla politica elettorale. pic.twitter.com/hlrcN8NJxp

– Juanita Gubertos (@JuanitaGoe) 11 maggio 2022