La Communication Standards Alliance annuncia il rilascio ufficiale del Protocollo 1.0 dell’Articolo • CASADOMO

Alleanza per gli standard di comunicazione (CSA) ha annunciato ufficialmente il rilascio della specifica Matter 1.0 e l’apertura del Matter Certification Program. Nell’ambito del lancio del nuovo protocollo, sono stati aperti laboratori di prova accreditati per la certificazione di prodotto. Inoltre, sono disponibili strumenti di test, mentre l’Open Source Reference Design Software Development Kit (SDK) è completo.

Con questo lancio, le aziende associate hanno a loro disposizione un programma completo per portare sul mercato la prossima generazione di prodotti interoperabili che funzionano su tutti i marchi e piattaforme con maggiore esclusività, Sicurezza Semplicità per i consumatori.

Inoltre, i membri dell’alleanza che hanno già distribuito l’hardware e hanno in programma di aggiornare i loro prodotti per supportare Matter possono farlo ora, una volta che i loro prodotti sono stati approvati.

Lo standard Matter 1.0 viene lanciato con test case e strumenti di test completi per i membri CSA, nonché un programma di accreditamento globale che include otto laboratori di test accreditati istituiti per testare non solo Matter, ma anche tecnologie di rete. .

Tecnologie di rete di base

La tecnologia Wi-Fi consente ai dispositivi Matter di interagire su una LAN a larghezza di banda elevata e semplifica la connessione al cloud dei dispositivi domestici intelligenti. Da parte sua, Thread fornisce una rete mesh altamente affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico all’interno della casa. Wi-Fi Alliance e Thread Group collaborano con Connectivity Standards Alliance per contribuire a realizzare la visione completa di Matter.

Per garantire che gli utenti colleghino dispositivi autentici, certificati e aggiornati alle loro case e alle loro reti, Matter sta aprendo nuovi orizzonti con politiche e processi di sicurezza che utilizzano la tecnologia del registro distribuito e l’infrastruttura a chiave pubblica per convalidare i certificati e l’origine dei dispositivi.

Questa versione iniziale di Matter funziona su Ethernet, Wi-Fi, thread e utilizza Bluetooth Low Energy per l’avvio del dispositivo e supporterà una varietà di prodotti popolari per casa intelligentecompresi illuminazione, elettrico, controlli HVAC, persiane e persiane, sensori di sicurezza e sicurezza, serrature, I mediainclusi TV e console come dispositivi e app.