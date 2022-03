La coppia reale britannica ha intrapreso il suo tour dei Caraibi

Il principe William e la principessa Catherine hanno intrapreso un tour dell’America centrale e dei Caraibi, in un momento in cui diversi paesi della regione stanno valutando la possibilità di tagliare i legami con la monarchia britannica.

La coppia visiterà il Belize, la Giamaica e le Bahamas in un tour di una settimana che inizierà sabato. Il viaggio, compiuto su richiesta della regina Elisabetta II, nonna di William, mira a rafforzare le relazioni del Regno Unito con il Commonwealth britannico mentre la regina festeggia i 70 anni sul trono.

Ma il viaggio ha incontrato un intoppo prima ancora che iniziasse, quando una visita programmata a una fattoria di cacao in Belize è stata annullata a causa dell’opposizione locale.

Venerdì si è svolta una protesta contro la visita reale alla piantagione di cacao Aktell nel villaggio di Indian Creek, ai piedi della catena montuosa della Sierra Maya, secondo i rapporti locali. Channel Seven ha riferito al Belize che c’è una disputa tra la gente del posto e Flora and Fauna International, l’organizzazione per la conservazione ambientale che Prince sostiene come sponsor.

“A causa di questioni delicate della comunità a Indian Creek, la visita è stata spostata in un luogo diverso”, ha detto l’ufficio della coppia reale a Kensington Palace. Il governo del Belize ha affermato che “un altro sito è stato selezionato per mostrare lo spirito imprenditoriale della famiglia Maya nell’industria del cacao”.

La coppia, ufficialmente conosciuta come il Duca e la Duchessa di Cambridge, visiterà la Giamaica, dove celebrerà l’eredità di Bob Marley e il ricco patrimonio musicale e sportivo dell’isola. Il suo viaggio si concluderà alle Bahamas, dove gareggerà in una regata in onore del giubileo di platino della Regina.

William, 39 anni, è il secondo in linea di successione al trono britannico dopo suo padre, il principe Carlo.

Sebbene la regina sia tenuta in grande considerazione nella regione, la Gran Bretagna è accusata – per non dire altro – di un atteggiamento duro nei confronti delle sue ex colonie. Questo sentimento è stato esacerbato dal trattamento britannico riservato ai numerosi immigrati caraibici che sono venuti nel Regno Unito dopo la seconda guerra mondiale.