Ozuna sta con Shakira e lancia “freccette” a Pique: “Guarda questa dea”.

Shakira sta vivendo un anno davvero speciale. Artista colombiano Ha appena pubblicato il suo nuovo EP “Women Don't Cry Anymore”È uno dei suoi album più attesi perché riflette il profondo dolore che ha sofferto negli ultimi due anni a causa della separazione da Gerard Pique. “È stato un processo molto profondo con situazioni di vita complesse (…) I miei fan erano lì. Sapevano cosa stava succedendo nella mia vita. Mi hanno supportato e capito”, ha detto nella sua intervista ad Apple Music.

“Guarisco attraverso questa musica e sto ancora guarendo. È un processo, ma senza dubbio la musica ha giocato un ruolo molto terapeutico“Aggiunto da Barranquilla. Un totale di diciassette canzoni tra cui successi come “Te felicito”, “Monotonía”, “Bzrp Music Sessions Vol. 53”, “TQG” e altri.

In occasione dell'uscita di questo album, Shakira ha organizzato un grande evento in Florida (Stati Uniti), al quale non erano assenti i suoi cari più cari e alcuni altri cantanti con cui ha recentemente collaborato, come Ozuna. Il portoricano non solo è apparso, ma ha anche pubblicato una foto con il cantante sui suoi social network. Con un messaggio che si è diffuso velocemente.

“Non so cosa stesse pensando Pique. Guarda questa dea, una regina molto bella. Congratulazioni, Shaq!”, ha scritto Ozuna sul suo profilo Instagram su cui conta più di ventitré milioni di follower. Il post, che ha raccolto un totale di 828.495 “mi piace” e innumerevoli commenti come questi: “Ozuna non conosce indizi”, ” Chi ha paura della morte non dovrebbe nascere” oppure “Diglielo, Ozo”.

Vale la pena ricordarlo Rao Alejandro e Ozuna sono stati i primi artisti a collaborare con Shakira Dopo la sua dolorosa separazione dall'ex calciatore del FC Barcelona. A quel tempo, il portoricano e il colombiano pubblicarono “Monotonía”, una canzone molto orecchiabile che divenne rapidamente una hit numero uno.

Le parole di Shakira

“Alla fine, la lezione è quella lezione imparata Non devi fare la vittima che la società cerca di imporre, devi andartene velocemente. Va bene lamentarsi, ma non per molto; “Dobbiamo guardare al futuro”, ha detto Shakira tramite Apple Music.

Allo stesso modo, ha parlato anche del sacrificio che ha fatto per mettere da parte la sua carriera e dare priorità alla vita familiare in Spagna: “Il mio rapporto con l’arte mentre ero a Barcellona era ‘amore e odio’ perché Ogni volta che mi portavano in studio avevo la sensazione di trascurare la mia famiglia.“Mi sentivo in colpa.”

