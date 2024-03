Furia ha attaccato Mauro su GH e ha scatenato una scenata di gelosia: il partecipante che lo ha fatto arrabbiare

La prima gelosia di GH nei confronti di Furia per la relazione di Mauro con Rosina. (Foto: GH, telefono)

Rapporto che vive rabbia con Mauro D'Alessio In Grande Fratello 2023Tutto è iniziato non appena il partecipante è entrato nel reality e in pochi giorni è stato confermato che sarebbe entrato in una nuova fase: la fase della gelosia. La protagonista più controversa del reality ha affrontato il macho e non ha nascosto il suo fastidio nel vederlo così vicino a un altro partecipante.

L'intera scena della gelosia si è svolta nel bagno degli uomini quando Juliana ha affrontato il ragazzo, verso il quale ha provato un'attrazione immediata quando ha visto l'ex giocatore di rugby varcare la porta di casa.

“Sono in ritardo comunque, immagino. Non lo so, devi essere venuto alle sette o alle otto del mattino”, disse duramente Furia mentre spiegava perché non aveva dormito con lei la notte. “Sì, perché Sono rimasta a fare il pane con El Chino». «Così lo mangiano domattina», si scusò tra sé, ma la risposta non la soddisfò.

Rosina è finita al Grande Fratello 2023 a causa della gelosia di Furia con Mauro. (GH, telefono)

“E con Rosina. “Ho dimenticato il nome”, disse bruscamente. “Sì, forse Rosina è venuta più tardi a fare il pane. Ma sì, sei rimasta con noi”, ha risposto, sentendosi a disagio mentre Juliana metteva in dubbio la posizione assunta dal partecipante uruguaiano. “Molto bene, dopo averti urlato e fatto tutto questo”, disse, mentre imitava i suoi gemiti e se ne andava con i sentimenti peggiori.

Non è la prima volta che la coppia? Discute il. Una settimana fa c'è stato un violento scontro a letto terminato con l'uscita di Furia, che ancora una volta era arrabbiata con Mauro. Tutto è iniziato con l'affermazione che la partecipante aveva preso la strada sbagliata perché sentiva che ciò la rendeva sospettosa.

Furia e Mauro hanno avuto la loro prima scena di gelosia al Grande Fratello 2023. (Foto: GH, Telefe)

“Mi fa male per il resto della gente, perché gliel'ho detto. 'È un telefono rotto: non sai più chi dire cosa'”, ha detto in una conversazione alla quale era presente anche Paloma. Fury prese quella frase sul personale. “Vado all'inferno… Sei un deficiente, come se avessi detto qualcosa che non era vero.” “Chi diresti, se me lo dicessi?”, continuò, molto arrabbiata per ciò che sentiva fosse stato messo in discussione.

La partecipante seguiva da vicino il gioco di Rosina, che oggi è una sua nemica dichiarata, anche se preferisce fare un “gioco leggero” rispetto a quello che sa giocare. “A volte è così stupido… E cosa succede? La sua gente deve avere un pubblico di 21-22 anni a cui piace quello che fa, come Chiquitas. Dovrei arrabbiarmi per questo? No, è il pubblico che la segue”. Ma non è la ragazza che sembra. Così com'è, anche se non conosco la maggioranza qui, sarà comunque qui”, ha lanciato Fauria in una conversazione con Mauro.

Furia non si fida del Grande Fratello di Rosina (2023). “Non è la ragazza che sembra” (Immagine: GH, Telefe)

“Quando doveva lavorare come conduttrice e conduttrice. Come ha parlato? Come una persona normale e super intelligente. Ma quando gli chiedi qualcosa, dice: “Non ti capisco”. “Ci sottovaluta molto”, ha continuato. “Dato che ci sottovaluta, sottovalutiamola. Quando arriverà il tuo momento, arriverà. Non userò il detonatore, lo farà qualcun altro”, ha aggiunto.

“La miniera ha tanti ammiratori. Non ce la fai più. Mi hanno detto la stessa cosa di Lisandro e lui ha finito per andarsene. “Lei deve entrare in interferenza con uno forte, ed è lì che la fai fuori ”, ha concluso, pianificando una nuova strategia.