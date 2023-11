La Corte Suprema di El Salvador registra le candidature del Fronte di Liberazione Nazionale Farabundo Martí e di Nuevas Ideas

L’organismo collegiale ha accettato, con cinque voti, di registrare la formula presidenziale del Fronte di Liberazione Nazionale Farabundo Martí, registrandola con quattro voti favorevoli e l’astensione del giudice Julio Olivo dalla tessera del Partito Nazionale, dopo essersi assicurato che soddisfacesse le condizioni legali. L’organismo ha aggiunto che il resto delle formule deve correggere i mezzi di prevenzione.

Il TSE ha approvato la formula delle Istituzioni nazionali composta dall’attuale presidente della Repubblica, Nayib Bukele, e da Felix Ulloa (l’attuale vicepresidente), nonostante le denunce di violazione della Costituzione.

Nel caso del Fronte di Liberazione Nazionale Farabundo Martí, i giudici hanno votato all’unanimità a favore di Manuel “Chino” Flores e Werner Marroquín.

Il candidato presidenziale dell’FMLN si è presentato il 7 settembre alla Corte Suprema Elettorale per chiedere la registrazione, ma la corte lo ha avvertito che non aveva alcuna prova da parte della Corte dei Conti della Repubblica che non esistesse una sentenza definitiva contro di lui e gli ha chiesto di aggiornarla . Solvibilità finanziaria del Ministero delle Finanze.

I candidati alla carica di Presidente e Vicepresidente della Repubblica devono presentare due dichiarazioni giurate, una delle quali attesta che non rientrano nei casi di decadenza previsti dall’articolo 152 della Costituzione (mancanza di pena a sei mesi nel periodo immediatamente precedente, ecc.), ed altri affermano di essere in grado di pagare gli alimenti nel caso in cui dovesse farlo.

Si prevede inoltre che il TSE annunci ufficialmente le formule di Joel Sanchez e Helcia Bonilla (Arena), Luis Parada e Celia Medrano (Nostro Tempo), José Renderos e Rafael Montalvo (Forza Solidaria), e José Cardoza e Irma Sosa (PAIS). e Marina Murillo e Fausto Carranza (FPS), che hanno dovuto assolvere alcuni adempimenti.

