Le tempeste negli Stati Uniti uccidono 26 persone, ne feriscono dozzine e provocano distruzione sulla loro scia – Escambray

Il National Weather Service ha già emesso severi avvisi di temporali per parti dell’Illinois, del Missouri e dell’Arkansas, dove risiedono più di 18 milioni di persone.

Solo venerdì scorso, negli Stati Uniti sono stati segnalati più di 60 tornado. (foto: PL)







Il bilancio delle vittime dopo che una serie di tempeste ha colpito gli Stati Uniti meridionali e del Midwest è salito a 26 questa domenica, mentre sono state segnalate dozzine di feriti e un’ampia gamma di distruzioni.

Il numero più alto di decessi segnalati, nove, proveniva dalla contea del Tennessee. Altri quattro sono stati segnalati in una piccola città dell’Arkansas; The Hill ne ha segnalati altri tre nella comunità dell’Indiana e quattro in Illinois.

E in quest’ultimo stato, i forti venti che hanno sferzato la zona hanno fatto crollare il tetto di una sala concerti in Belvedere, uccidendo una persona e ferendone altre 28, cinque delle quali in modo grave.

Più di 60 tornado sono stati segnalati solo venerdì scorso negli Stati Uniti, mentre le tempeste si facevano strada attraverso il centro del paese.

I danni hanno raggiunto l’estremo oriente del Delaware, dove il giorno prima un sospetto tornado nella parte meridionale della regione ha provocato il crollo di una casa, dopodiché una persona è morta, secondo il quotidiano.

In Tennessee, l’ufficio sul campo di Nashville del National Weather Service riferisce che, dati i danni diffusi, ci vorranno diversi giorni per valutare i danni per tutte le aree colpite, comprese le città di Wayne, Lewis, Marshall, Rutherford, Cannon e Macon. .

Un altro possibile evento meteorologico grave potrebbe interessare all’incirca la stessa area alla fine di questa settimana.

Il National Weather Service ha già emesso severi avvisi di temporali per parti dell’Illinois, del Missouri e dell’Arkansas, dove risiedono più di 18 milioni di persone.

La scorsa settimana, un tornado ha colpito il Mississippi, uccidendo 25 persone e provocando una dichiarazione di emergenza da disastro federale per aiutare gli sforzi di recupero.