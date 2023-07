La Croce Rossa etiope ha fornito sostegno ai rifugiati sudanesi

L’azienda ha dichiarato che sono stati consegnati cibo nutriente, kit igienici e sanitari a coloro che si sono rifugiati a Metima, a nord della regione di Amhara.Le strutture per questo scopo nella città di Komrek, a nord-est della regione di Benishangul, accolgono 18.223 persone fuggite dal conflitto in Khartum.

Il Governo dell’Etiopia ha ribadito in più occasioni la volontà di accogliere i cittadini sudanesi che varcano i suoi confini in cerca di protezione, e nel caso di persone che intendono rimanere nel territorio nazionale o trasferirsi in un Paese terzo, devono ottenere un visto . Entra come qualsiasi altro alieno.

Secondo il locale Ministero degli Affari Esteri, coloro che rimarranno nei campi profughi non avranno bisogno di questo documento.

Guidati dal capo del Transitional Sovereign Council, il maggiore generale Abdel Fattah al-Burhan, e dal suo ex uomo forte, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), comandante delle Rapid Support Forces, gli scontri sono iniziati il ​​15 aprile in quel Paese africano.

Le ostilità sono scoppiate dopo l’escalation delle tensioni per l’integrazione delle RSF nell’esercito regolare, condizione chiave di un accordo firmato a dicembre per riprendere la transizione e la formazione di un nuovo governo civile.

I due soldati sono stati tra gli eroi del golpe del 2019 contro il presidente Omar al-Bashir e di un altro dell’ottobre 2021 che ha rovesciato l’allora primo ministro dell’Unità, Abdullah Hamdok.

