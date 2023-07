La divisione sull’Ucraina segna il vertice con l’America Latina

come programmato Controversie sulla guerra in Ucraina Oscurato il primo giorno del vertice con i paesi dell’America Latina e dei Caraibi. Nonostante gli sforzi diplomatici durante tutto il fine settimana per concordare una dichiarazione congiunta in cui si menzionasse il conflitto, lunedì i diplomatici di entrambe le sponde dell’Atlantico hanno continuato a lavorare dietro le quinte per finalizzare un testo.

Martedì dovrebbe essere concordata una dichiarazione congiunta, anche se si presume che non ci sarà alcuna condanna dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze russe. Il presidente russo Vladimir Putin.

Anche se le fonti diplomatiche cercano di minimizzare la questione e sottolineano la “forte convergenza” della maggioranza dei Paesi riuniti per votare le risoluzioni Onu, le differenze sono evidenti. Già nel 2014, Cuba e il Nicaragua hanno riconosciuto l’annessione della Crimea da parte della Russia, nonostante il fatto che gli Stati Uniti e l’Unione Europea definissero questo movimento illegale. Tra i Paesi dell’America Latina ci sono quelli fedeli a Mosca e altri che tendono all’apatia. Il Brasile ha dichiarato la sua neutralità e ha rifiutato di condannare l’invasione russa dell’Ucraina. il tuo capo , Lola da SilvaSi è persino presentato come mediatore nel conflitto e ha affermato che “Zelensky è responsabile quanto Putin”.

re Volodymyr ZelenskijAveva intenzione di partecipare a questo Vertice su invito del Presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. Ma, come lui stesso ha confermato in un’intervista ai media spagnoli, lo era anche la sua presenza Il veto è stato utilizzato da diversi leader latinoamericani.

Attuale Presidente della Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi, Primo Ministro di Saint Vincent e Grenadine, Ralph GonzalvesQuesto lunedì è stato criticato “attenzione sproporzionata” cancelleria europea. Nel suo discorso inaugurale, ha chiesto una diplomazia “matura” per porre fine alla guerra anche se l’esito non è stato “totalmente soddisfacente” per entrambe le parti, e ha osservato che c’erano altri conflitti sul pianeta a cui gli europei non prestavano molta attenzione.

In ogni caso, si auspica che questo vertice dia il via libera all’attuazione di un meccanismo permanente di cooperazione tra i dipendenti pubblici che monitori gli accordi raggiunti in Vertici di alto profilo ogni due anni. Si tratta, secondo fonti diplomatiche, di creare i canali necessari per un dialogo permanente per rispondere alle crisi che si presentano nel mondo, in un panel internazionale più congestionato che mai, segnato dalla guerra fredda tra Cina e Stati del Golfo . Stato unito.

Ad esempio, un incontro con questi paesi avrebbe potuto essere convocato dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina se tale coordinamento fosse stato in atto, come un modo per loro di vedere in prima persona quale sarebbe stata la risposta europea e Affronta qualsiasi tentativo di propaganda russa.

Tra gli aspetti spinosi del vertice c’era la presenza del vicepresidente del Venezuela. Dale Rodriguezche ha potuto recarsi in Belgio grazie al suo status diplomatico nonostante fosse stata punita dai paesi europei.

domandò Rodríguez Revoca dell’embargo criminale al loro paese quando raggiungono la vetta. “Il Venezuela attende con impazienza percorsi di pace per tutti i paesi del mondo, una cooperazione genuina, reale e fruttuosa, per le persone che sono nelle strade e si aspettano qualcosa dai loro governanti”, ha affermato il rappresentante del regime di Nicolás Maduro.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto un incontro con il leader chavista e i presidenti di Argentina, Brasile e Colombia in vista Negoziare la situazione in Venezuela. All’incontro non ha partecipato la Spagna, nonostante i rapporti storici con il nostro Paese. Questo è il secondo incontro in questo formato dopo il primo incontro di novembre durante il Forum della pace di Parigi.