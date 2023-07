Il Guatemala partecipa al terzo vertice UE-CELAC per una maggiore cooperazione

Anche il ministro degli Esteri Mario Picaro, a capo della delegazione del suo Paese a Bruxelles, punta a lavorare su meccanismi per garantire l’accesso a farmaci giusti ed equi; e incoraggiare le transizioni per il commercio equo, tra gli altri.

A nome del Presidente di questa nazione, Alejandro Giamatti, il Ministro degli Affari Esteri ha espresso attraverso i profili della valigetta sui social network che si sente molto orgoglioso di essere presente a questo evento.

Questo è un incontro che porterà molta unità, un’importante discussione politica. Ha spiegato che fornirà opportunità in fattori economici per sviluppare una regione migliore.

Bocaro scambierà anche con la comunità internazionale i successi guatemaltechi nei settori delle energie rinnovabili, della sicurezza alimentare e della nutrizione.

Allo stesso modo, in risposta all’immigrazione, creando opportunità economiche e sviluppando il commercio e gli investimenti per affrontare le sfide persistenti in entrambe le regioni.

La delegazione centroamericana accompagnerà la Business Roundtable, dove i partecipanti esploreranno le opportunità di investimento su vari argomenti.

Questo, per affrontare i problemi sociali, creare posti di lavoro dignitosi e formali, istruzione e formazione professionale, parità di genere, giovani, emancipazione e responsabilità sociale delle imprese.

Il ministro ha osservato che sono passati otto anni dall’ultimo incontro tra l’Unione europea e la CELAC e in questa occasione il Guatemala contribuirà in modo costruttivo al rinnovamento e al rafforzamento delle relazioni regionali bilaterali esistenti.

Il vertice si svolge lunedì e martedì a Bruxelles, in Belgio, e riunisce le massime autorità dei paesi europei, latinoamericani e caraibici per affrontare le questioni relative al cambiamento climatico; Trasformazione digitale equa e completa e riduzione del divario digitale.

Occuperanno spazio anche la sicurezza dei cittadini, la coesione sociale e la lotta alla criminalità organizzata transnazionale.

Commercio, sviluppo sostenibile, ripresa economica post-pandemia e riforma dell’architettura finanziaria internazionale sono all’ordine del giorno.

