La guerra tra Israele e Gaza in diretta | Le Nazioni Unite condannano l’esposizione degli abitanti della Striscia di Gaza al rischio imminente di morte per fame internazionale

L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) ha annunciato che la consegna di aiuti umanitari a Gaza verrà interrotta venerdì prossimo a causa della carenza di carburante.

Thomas White, direttore dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) a Gaza, ha confermato il 10 di questo mese che venerdì non ci saranno operazioni di aiuto transfrontaliere al valico di Rafah. Ha aggiunto: “Domani non ci saranno operazioni di aiuto transfrontaliere al valico di Rafah. La rete di comunicazioni a Gaza è interrotta a causa della mancanza di carburante. Ciò rende impossibile gestire o coordinare i convogli di aiuti umanitari, ha scritto.

L’Alto Commissario dell’UNRWA Philippe Lazzarini si è espresso ore fa sulla stessa linea, confermando che c’è stato un tentativo deliberato di “soffocare” il lavoro umanitario dell’organizzazione a Gaza e ha avvertito che l’agenzia è stata costretta a sospendere completamente le operazioni a causa della carenza di carburante.

L’UNRWA, che sostiene più di 800.000 sfollati nella Striscia di Gaza assediata da Israele, ha avvertito che molti dei suoi servizi sono già stati chiusi, tra cui dozzine di pozzi, due impianti di trattamento delle acque e stazioni di pompaggio delle acque reflue.

“È vergognoso che le agenzie umanitarie siano costrette a mendicare carburante”, ha aggiunto Lazzarini. Secondo l’alto funzionario dell’UNRWA, l’organizzazione chiede da settimane il rifornimento di carburante, che mercoledì è stato trasferito a Gaza per la prima volta dall’inizio della guerra israeliana contro Hamas.

Quel carburante – 24.000 litri (6.340 galloni) di diesel per i camion di distribuzione degli aiuti delle Nazioni Unite – non è neanche lontanamente quello di cui gli abitanti di Gaza hanno bisogno per sopravvivere, ha detto Lazzarini.

Israele rifiuta l’importazione di carburante, affermando che Hamas potrebbe usarlo per scopi militari.