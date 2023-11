L’Uruguay condivide l’ottimismo riguardo ai negoziati Mercosur-UE

Erano presenti il ​​Vice Cancelliere dell’Uruguay, Nicolas Albertoni, e l’Ambasciatore dell’Unione Europea, Paolo Perazzi, che quest’anno ha partecipato al secondo European Business Meeting in Uruguay.

Albertoni ha affermato che il prossimo incontro del Mercosur in Paraguay “potrebbe essere un vertice in cui potremo vedere buone notizie sui progressi in quello che potrebbe essere l’accordo regionale più importante del mondo”.

Da parte sua, Perazi ha affermato che i negoziati si sono intensificati nelle ultime settimane, con particolare attenzione alle questioni di sostenibilità e ad altre questioni portate sul tavolo dai partner del Mercosur.

Lui ha sottolineato che ci sarà una riduzione delle tariffe doganali, la liberalizzazione dei settori di attività e nuove regole prevedibili e trasparenti che attireranno anche nuovi investimenti, creeranno posti di lavoro, incoraggeranno l’innovazione e miglioreranno la produttività.

Lui ha sottolineato che l’Unione Europea è interessata a rivedere le tasse consolari e la struttura dei prezzi portuali con tariffe diverse per i prodotti importati ed esportati e la presenza di 19 diversi registri alimentari nelle direzioni statali e permessi di importazione.

Forse è giunto il momento di una revisione per semplificare le procedure e ridurre i costi. Ha sottolineato che ciò genererebbe più scambi commerciali e migliorerebbe la competitività del paese.

