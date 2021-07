La medicina legale conferma che i corpi rinvenuti a Mesetas appartengono alla Commissione della Divisione di Riabilitazione del Territorio

Questo venerdì la Divisione Riabilitazione del Territorio (URD) ​​ha confermato che i corpi rinvenuti il ​​5 luglio tra i comuni d’Europa e l’area metropolitana orientale di Mesetas corrispondono a membri della Commissione scomparsi dal 27 luglio. Maggio.

I parenti dei due ricorrenti e dei due dirigenti della società sono stati informati dalle autorità forensi che i corpi erano stati ritrovati nel fine settimana e portati negli uffici della società a Villavicencio. Corrisponde ai loro cari.

I corpi individuati dalla medicina legale appartenevano a Karen Sule Kare Choto, collaboratrice dell’azienda; Yamilf Cortes Eurip e Sandra Milena Cortes Eurip, richiedenti per il processo di ripristino del terreno; E John Steven Gagua, l’autista del veicolo in cui sono stati trasportati.

Da parte sua, il direttore generale dell’URT, Andres Castro, ha espresso il suo dolore e la sua insoddisfazione per l’uccisione di quattro civili scomparsi 42 giorni fa durante le operazioni nel comune di Mesetas.

“Ha causato caos, dolore e spezzato le nostre anime all’interno di un gruppo che crede nella giustizia come un gruppo che ha fatto di tutto per riparare le migliaia di vittime espulse dalla Colombia. Questo atto di violenza oggi ci rattrista. Vorrei inviare le mie condoglianze a queste quattro famiglie. Questo è il primo caso del genere nei 10 anni dall’emanazione della legge 1448 del 2011, “ha sottolineato il direttore dell’unità.

L’azienda, che ha promesso di continuare il suo lavoro per riparare le vittime del conflitto armato, ha affermato che l’unità di bonifica è stata la prima volta in dieci anni che si è verificato un incidente così brutale. Ritorna alle proprietà strappate da loro.

“Per loro, per la loro rappresentazione, per la loro memoria, Continueremo il nostro impegno per la pace. Questo è molto necessario per la riconciliazione di questo paese. Perché questi vili omicidi non fermeranno l’arrivo della giustizia sul campoDisse Andrés Castro.

Confermano che i corpi rinvenuti a Mesetas appartengono alla Commissione della Divisione di Riabilitazione del Territorio. Foto: URD

Secondo l’URT, la commissione ha lasciato Villavicencio per Mesetas il 25 maggio, dove ha lavorato per due giorni. Poi, il 27 maggio alle 15,30, mentre si trovavano in una proprietà nel paese di San Isitro, hanno perso i contatti con il gruppo.

I leader dell’URT nell’occasione hanno sottolineato di temere per la vita delle quattro persone scomparse perché potrebbero essere state sotto l’autorità di gruppi armati illegali che operano nel meta.

In particolare, l’agenzia ha sottolineato che nel settore sono presenti gruppi dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie (FARC) della Colombia.

Va notato che questa parte del meta è stata gravemente colpita dal conflitto interno del paese, motivo per cui l’URT ha promesso di informare la polizia nazionale, l’esercito nazionale e l’ufficio del procuratore generale in quel momento. Chiariscono i fatti e trovano le sorelle Kare, Kagua e Cortez Eurip vive e vegete.

