Il mistero del gatto nero sopravvissuto all’incidente di Miami è ora “santificato” sui social

Questa è una buona notizia in mezzo a tanta sofferenza A sud dell’edificio delle Champline Towers crolla A Miami: rosa, Un gatto che abitava al nono piano del condominio, Visto in modo sicuro e sano Due settimane dopo il crollo dell’edificio, si è riunito con la sua famiglia.

Il gatto nero è stato ritrovato dai volontari di uno dei rifugi vicino alle rovine, dove i soccorritori stanno ancora cercando i corpi dei dispersi. Lo hanno portato al Kitty Campus, un’organizzazione che si occupa di animali randagi al largo della costa di Miami.

Il gatto è rimasto nell’area crollata ed è stato approvato dai suoi proprietari. (Foto: Facebook / Gina Nicole Vlasek).

// Crollo a Miami: hanno identificato il corpo del 21enne argentino Ilan Neifriff

Secondo il giornale Miami Herald, I rosa sono uno degli animali domestici La famiglia Gonzalez, che abitava in 904 appartamenti in un palazzo di 12 piani crollato improvvisamente all’alba del 24 giugno.

Il crollo dell’edificio è stato simile. (Video: DN)

Angela e Edgar Gonzalez vivevano in questa sezione con le loro figlie Devon e Taylor, un cane di nome Pinks e Daisy.

Taylor non era nell’edificio al momento dell’incidente. Le prime persone ad essere tirate fuori dalle macerie e ricoverate in ospedale furono Angela e God Gonzalez. padre di famiglia, Come Daisy, Edgar Gonzalez è ancora disperso.

La famiglia Gonzalez viveva in un appartamento al nono piano di un edificio crollato a Miami. Manca ancora Edgar González. (Foto: Twitter / JHollyW).

“Dopo 16 lunghi e durissimi giorni, sono felice di poter condividere una piccola buona notizia”, ​​ha detto venerdì il sindaco Daniel Levine Kawa, ricordando il ricongiungimento del gatto con i suoi proprietari.

“Sono contento che questo piccolo miracolo sia finito Porta un po’ di luce sulla vita della famiglia ferita Dai un punto luminoso a tutta la nostra comunità nel mezzo di questa terribile tragedia oggi “, ha detto.

Il cane di famiglia Gonzalez Daisy è ancora disperso. (Foto: Twitter).

“Dal profondo del mio cuore, grazie a tutti coloro che sono stati così felici di avere un ruolo nel riunire i Pinks con la sua famiglia”, ha aggiunto.

La notizia è stata celebrata da centinaia di animali domestici sui social network, che hanno condiviso con entusiasmo le foto dei loro gatti per celebrare il “miracolo”.

Gina Nicole Vlasek, co-fondatrice del campus di Kitty, ha pubblicato su Facebook la scoperta. “Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un raggio di speranza in questa tragedia … Oggi è uno dei giorni più incredibili … Uno dei sopravvissuti è venuto a vedere il gatto e determinare se era il gatto della sua famiglia. Era! “Scrisse Vlasek.

// La lettera del generale boliviano sulla spedizione di armi dall’Argentina conferma che è falsa.

“Siamo molto grati di essere stati in grado di aiutare in qualche modo. Queste famiglie hanno perso molto, ma il lavoro di squadra delle nostre comunità del sud della Florida è stato in grado di fornire loro questo. Grazie!”, Ha concluso.

Secondo lui Miami Herald, Angela è sveglia, può parlare Dio cominciò a camminare Con un deambulatore Potrebbe presto essere dimesso dall’ospedale.

Il calo è minimo 79 sono morti e 61 sono ancora dispersi. Molte persone erano preoccupate per gli animali domestici.