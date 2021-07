Mitt Romney ha venduto la sua controversa villa con un ascensore per auto per 23 milioni di dollari

Senatore dello Utah ed ex candidato presidenziale repubblicano Mid Romney, Ha venduto la sua famosa casa a San Diego, California Ha fatto notizia nel 2012 per la pianificazione dell’installazione Un ascensore per auto– $ 23,5 milioni ed è diventato La quinta vendita più costosa nella storia del distretto.

La casa che ha contestato (perso) nelle elezioni presidenziali del 2012 era un simbolo dei suoi avversari Barack Obama, Ha detto che era l’esempio di Romney Non ho niente a che fare con la realtà Quando ha costruito un ascensore per le sue auto.

La transazione arriva dopo un contraccolpo dai paesi vicini Per abbattere la struttura iniziale di fronte al mare.

Romney era il candidato presidenziale del 2012. Foto DPA.

Anthony Ciani, un architetto di La Jolla, California ed ex vicino di casa di Romney all’epoca, ha detto al New York Post che il suo problema riguardava principalmente. Ad uso pubblico della spiaggia.

“Non tutti i vicini hanno problemi con il progetto Romney”, ha detto Siani. “Ma altri, me compreso, hanno negato la loro pretesa di possedere la spiaggia sabbiosa a ovest del confine di proprietà, il che interferirebbe con l’uso pubblico storico della spiaggia”.

La casa dispone di ascensore per auto. Foto di Google Maps.

Romney, 74 anni, e sua moglie Ann hanno acquistato la casa a La Jolla nel 2008 Per $ 12 milioni, Secondo i registri di proprietà.

Al momento dell’acquisto, la casa aveva solo tre camere da letto e cinque bagni. poi residenza È stato convertito in una casa a due piani, cinque camere da letto e sette bagni.

La ricostruzione è stata fortemente osteggiata dai residenti dal lato del quartiere Nuovi muri di sostegno, Box quadruplo con passaggio carrabile trasferito e ascensore.

La casa è stata oggetto di dibattito da parte dei vicini sulla ricostruzione e l’accesso alla spiaggia.

Il prezzo di vendita è la quinta vendita di case più costosa nella storia della contea di San Diego e la terza più costosa per La Jolla. Il più grande acquisto nella storia della contea di San Diego è la vendita della casa sul lungomare del 2007 In Del 2 marzo 48,2 milioni.

Rommy e un voto che passerà alla storia

I candidati che si sono affrontati nelle elezioni del 2012 che hanno portato Obama alla presidenza sono stati Mitt Romney e Barack Obama.

Romney è diventato il primo senatore nella storia degli Stati Uniti a votare per un atto d’accusa Al leader del suo stesso partito. Lo ha fatto quando era favorevole al licenziamento nel febbraio 2020 Donald Trump Nell’accusa contro di lui.

Questo è un evento senza precedenti dopo i processi politici Andrew Johnson 1868 e Bill Clinton Nel 1999.

Il senatore ha detto che voleva Fede mormone profonda Prendi la “decisione difficile” della tua vita. Ma Trump, che ha festeggiato la sua liberazione, ha puntato direttamente su di lui.

“Non mi piacciono le persone che usano la loro fede in modo equo È sbagliato fare ciò che sanno“Una volta disse il Business Mogul.

Romney “Se avesse dedicato la stessa energia e rabbia per sconfiggere Barack Obama, avrebbe, come me, Avrei potuto vincere le elezioni“Poi Trump ha twittato.

Il rapporto tra Romney e Trump ha avuto i suoi alti e bassi. Durante la campagna elettorale dell’ex presidente, il deputato lo ha chiamato”Frode“.

Donald Trump e Mid Romney

Ma poi è stato fotografato mentre pranzava con Trump in un ristorante di New York e si pensava che potesse essere nominato Segretario di Stato, una posizione che alla fine ha accettato. Rex Tillerson-.

All’età di 74 anni, Romney, Chi ha guadagnato la sua fortuna in fondi aziendali, Non ha più aspirazioni presidenziali e non ha più il suo mandato di senatore per lo stato dello UtahE si estende fino al 2025.

Con le informazioni dell’ANSA.