Francesco Lollopricita, Ministro dell’Agricoltura italiano: “Spagna e Italia si schierano insieme affinché l’agricoltura avanzi, avanzi e sia sostenibile”

niusdiario.esMadrid 10/04/2023 17:29

Ministro italiano dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida



“L’agricoltura sta progredendo, progredendo e diventando più sostenibile man mano che Spagna e Italia si allineano”, ha promesso.



Nelle presentazioni di questo mercoledì è stato presentato il progetto “Il Plantoide”, un robot ecologico che riproduce le radici delle piante.

“Quando Spagna e Italia si uniscono, l’agricoltura progredisce, progredisce e diventa più sostenibile dal punto di vista ambientale.” È questo il messaggio lasciato dal ministro italiano delle Politiche agricole. Guardando alla Spagna, Francesco Lolloprigida sceglie “lattina”. La produttività deve essere mantenuta per fornire mercati efficaci in modo che le nostre aziende possano crescere e creare posti di lavoro.

Per tutti questi motivi il ministro italiano dell’Agricoltura Ha voluto esprimere l’impegno tra Italia e Spagna nell’agricoltura sostenibile. Un concetto senza il concetto di innovazione è incomprensibile. Lolobrigida propone di adattare le nuove tecnologie alle colture per favorirne la crescita nel settore agricolo. Nel rispetto dei valori della qualità e della tradizione e pronti ad affrontare le dure sfide attuali.

All’ambasciata italiana a Madrid ha anche assicurato che, nonostante il sostegno dell’Ue, questo non basta. ha sottolineato “L’Europa non dà priorità all’agricoltura, all’allevamento o alla pesca. Ha preso in considerazione solo il fattore ambientale, ma ha dimenticato gli altri due fattori. Il pilastro economico offre quindi da un lato la possibilità alle aziende di generare reddito e dall’altro di creare posti di lavoro.

Nelle presentazioni di questo mercoledì è stato presentato il progetto “Il Plantoide”, un robot ecologico che riproduce le radici delle piante. Il suo scopo è analizzare il suolo e in questo modo prevenire danni all’ambiente.

Anche Francesco Lolobrigita ha sottolineato l’importanza della manifattura italiana nel mondo. “I consumatori devono distinguere tra ciò che produciamo e come lo produciamo.” E ha sottolineato uno degli obiettivi chiariti nel corso della fiera di Vico, alla quale l’Italia ha partecipato per la prima volta: “Tenendo conto della situazione attuale, dobbiamo garantire la libertà di scelta ai cittadini, garantire la sovranità alimentare.