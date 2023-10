Migrazione: la pericolosa rotta attraverso le Alpi utilizzata da migliaia di migranti che cercano di raggiungere il Nord Europa

titolo, Molti giovani africani attraversano l’Europa a piedi.

Marco Lowen

Corrispondente della BBC News a Roma

Il confine tra Italia e Francia

1 ora

In un angolo delle Alpi italiane, file di sudanesi e afgani scambiano sandali con scarponi da trekking e infradito mentre si preparano per il loro viaggio verso la libertà.

Nuovi arrivi oggi (circa 150) in un campo temporaneo nella pittoresca cittadina di Oulx gestito da volontari locali. Lì distribuiscono cappotti donati ai migranti per sopravvivere alle temperature montane nell’arduo viaggio che li attende.

Perché anche qui, dopo essere venuti in Italia dall’Africa e dal Medio Oriente, questi gruppi di uomini, per lo più giovani, vogliono andare in Francia e oltre. Quest’anno sono entrati in Italia più di 130.000 migrantiDopo un aumento degli arrivi di imbarcazioni nell’isola di Lampedusa, nel sud Italia, il 2021 raddoppierà quasi lo stesso periodo.

Il numero di persone che viaggiano a nord del confine francese è raddoppiato negli ultimi mesi. Ma le autorità francesi detengono e deportano migranti privi di documenti. Dopo aver reintrodotto le restrizioni al confine con l’Italia e la sospensione di parti delle disposizioni dell’accordo sulla libera circolazione di Schengen.

La Corte di Giustizia Europea ha recentemente stabilito che ciò viola il diritto dell’UE e che i migranti detenuti devono essere soggetti a una decisione ufficiale di rimpatrio.

titolo, I migranti arrivano senza indumenti o calzature adeguate per attraversare le Alpi.

Uno di coloro che cercano di recarsi in Francia è il nigeriano Omar, che ha trascorso mesi in Libia prima di pagare 800 dollari ai trafficanti per intraprendere il pericoloso viaggio attraverso il Mediterraneo fino a Lampedusa.

Da lì è stato trasferito in due campi per migranti in altre parti d’Italia, prima che gli fosse ordinato di partire e raggiungere a piedi il confine francese. Adesso il suo obiettivo è raggiungere l’Inghilterra. “Voglio vivere una bella vita e studiare lì”Dice con la gamba fasciata per un infortunio riportato in mare.

Gli chiedo se ha visto foto o sentito storie di migranti economici a cui è stato rifiutato l’asilo in Francia o in Inghilterra e rimandati indietro.

Lo ha fatto, dice, Ma anche se dovesse incontrare la stessa sorte, ci riproverà.

“Se dovessi tornare in Nigeria, i miei genitori sarebbero molto tristi perché i loro sogni non si realizzerebbero”, aggiunge.

Alcuni falliscono all’inizio. Vediamo un’auto della polizia italiana sorpassare un immigrato egiziano prima di essere catturato e riportato in un campo improvvisato.

Ma i posti di blocco sono rari da questa parte del confine ed Elina, una volontaria, dice di averli visti solo due o tre volte nei due mesi in cui è stata lì.

Quindi la polizia italiana è cieca?

“Sanno cosa stiamo facendo qui, sanno per cosa sono qui queste persone Per certi versi è come un gioco” dice. “Lo sanno, ma fingono di non saperlo.”

titolo, Persone come Elena aiutano i migranti che cercano di entrare in Francia.

Gli ho detto che alcuni avrebbero considerato il suo lavoro volto a promuovere l’immigrazione clandestina. La settimana scorsa, il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha criticato il governo tedesco per aver finanziato le ONG che aiutano i migranti in Italia, denunciandoli come “un drag factor”.

“Non mi interessa”, dice Elena. “Se vedi qualcuno nel bisogno e conosci i pericoli in montagna, lascerai che la gente cammini così? “Questa è la responsabilità di tutta l’Europa.”

Dopo un breve viaggio in autobus verso la città di Clavier, i migranti arrivano alla frontiera. Ma temendo la polizia, la maggior parte evita la strada ufficiale del valico di frontiera.

Invece, si sparpagliarono nei boschi, nascondendosi, lontano da occhi indiscreti, e aspettando di attraversare le montagne. Con la nebbia e le temperature in rapido calo, Le pericolose strade rocciose hanno già causato molte vittime.

titolo, Alcuni migranti sono morti tentando il pericoloso viaggio attraverso le montagne.

Altri sono alla ricerca di alternative, nella città costiera italiana di Ventimiglia, a quattro ore di macchina a sud vicino a Nizza.

Qui i migranti si accampano alla stazione e tentano la fortuna sul treno transfrontaliero. Ma le restrizioni della Francia sono più severe. La polizia francese ha fermato tutti i treni provenienti dall’ItaliaChiede i documenti d’identità ai passeggeri e controlla anche i bagni per i clandestini.

In un vagone vengono catturati alcuni africani senza documenti e portati per essere deportati in Italia, da dove sicuramente ritenteranno.

Il rapido aumento degli arrivi di migranti fa arrabbiare il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro del partito di estrema destra della Lega. Critica la sospensione da parte della Francia della zona di libera circolazione Schengen su questo confine, che facilita le restrizioni e i rimpatri.

“L’Ue non funziona”, Menta. “Ogni Paese stabilisce i propri limiti di immigrazione e solo l’Italia deve sopportarne il peso. Ho messo guardie armate al cimitero perché i migranti venivano a sputare sulle tombe, urinare e distruggere i bagni”, dice.

“Abbiamo raggiunto il nostro limite. Potremmo diventare la Lampedusa del Nord.”

Al confine alpino, nella regione di Klavier, le temperature scendono rapidamente con l’avanzare dell’autunno. Di notte, gruppi di migranti si accalcano sotto il rifugio di una chiesa, dove alcuni fuochi accesi aiutano a passare le ore finché non tentano di attraversare le montagne senza essere scoperti.

Gli operatori della Croce Rossa arrivano per distribuire cibo e acqua e raccontano ad alcuni migranti come li hanno trovati. Le loro dita dovevano essere amputate a causa del congelamento.

Tra i boschi delle Alpi e le ferrovie di Ventimiglia si forma in Europa una nuova perturbazione. Qualunque cosa sembrino fare i leader del continente, è impossibile domare la determinazione dei pessimisti.