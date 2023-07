Una presentazione specifica di Muto Vasquez nel suo nuovo club in Italia

Al di là dell’offerta concreta e tangibile Belgrano Quindi tornerà questo 2023, anticipo di Cordovan Franco VasquezIl 34enne ha deciso di continuare a giocare a calcio in Europa.

Ha avuto il suo primo allenamento da giocatore questo martedì cremonese americanaDalla serie B del calcio italiano, il club lo ha ingaggiato la stagione successiva dopo aver rifiutato la proposta di Pirate.

Lui stesso era il presidente BelgranoLuis Fabian Artim ha accettato l’invito a rimandarlo indietro.

“Ogni sei mesi chiamiamo Mathias Suarez e Franco Vazquez e chiediamo loro se vogliono tornare nel club”, ha detto Artim.

“El Mudo” lo ha ringraziato per l’invito, ma ha avvertito che la sua priorità era continuare per un’altra stagione in Europa.

In questo modo, questo martedì ha avuto il suo primo contatto con i suoi nuovi colleghi.

Le ultime due stagioni di Carlos Paz sono state nel Parma Calcio 1913, dove ha avuto una prestazione eccezionale. Ha segnato 25 gol e fornito 10 assist in 75 partite.

In precedenza, Franco ha indossato le maglie del Palermo dall’Italia, del Rayo Vallecano dalla Spagna e del Siviglia.

Ha giocato per i Pirates tra il 2008 e il 2012, aggiungendo 15 gol e quattro assist in 98 partite. Faceva parte della squadra che ha ottenuto una svolta storica contro River in the Monument.

Lo ha fornito il cremonese El “Mudo” Vasquez: