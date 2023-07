Logista rafforza la sua posizione in Italia con l’acquisizione di Grama Farmaceutici

Specialista in Logistica Questo mercoledì ha annunciato l’acquisizione della società di logistica italiana Gramma Farmaceutici. Una decisione decisiva per l’azienda spagnola con l’acquisizione di questa società specializzata in servizi logistici Puntando sull’industria farmaceutica L’italiana Logista espanderà la propria attività, secondo un rapporto della National Securities Market Commission (CNMV).

Una società quotata in Spagna, Prezzo non divulgato dell’operazione, ma questa acquisizione strategica segna una tappa importante nella sua espansione in Italia e “si rafforza ulteriormente La tua posizione di leader nella somministrazione di farmaci”, secondo Europa Press.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di Logista, ha apprezzato il nuovo acquisto e concordato con questa decisione rafforzato la loro posizione Non più limitato al Paese italiano, ma aprendo i suoi orizzonti e specializzandosi in nuovi mercati Consegna farmaci“Completa le nostre capacità esistenti in un mercato di nicchia e servizi a valore aggiunto per i nostri clienti”, sottolinea il CEO di Logista, Íñigo Meirás.

Un’azienda disposta ad agire positivamente

Gramma Farmaceutici è un’azienda italiana fondata nel 1982 Con tutte le licenze necessarie Svolgere attività di distribuzione e logistica nel settore farmaceutico in Italia. Ha ricevuto nel 2022 8,5 milioni Il suo fatturato annuo è di Euro e una struttura di quasi 25.000 m², compreso un magazzino principale di 15.000 m².

L’azienda offre a Vari servizi Adattato alle esigenze e ai requisiti dei clienti su tutto il territorio nazionale, compresa la logistica completa, la preparazione degli ordini e lo stoccaggio, l’esternalizzazione dei servizi logistici (3PL) e lo stoccaggio dei vaccini. a freddo.