Sergio Mattarella, attuale Presidente della Repubblica Italiana, ha ricevuto la laurea honoris causa Dott Honoris Casa ONU, A beneficio della comunità accademica UNA, per la preziosa collaborazione nell’ambito di accordi con istituzioni amiche in Italia. L’atto si è tenuto il 7 luglio presso la sede FDCS-UNA ad Asuncion, Trinidad.

Questo importante evento, il Prof. Dr. Ha riunito funzionari dell’UNA come Zully Vera de Molinas, Rettore; che si occupò di conferire titoli onorifici e medaglie al Presidente della Repubblica Italiana; Dott. Miriam Pena Candia, Preside FDCS-UNA; Ing.Chem. Christian Cantero, Segretario Generale; Consiglio di Amministrazione e Facoltà di FDCS-UNA.

La laurea honoris causa del Dr. Honoris Casa è il più alto riconoscimento di meriti intellettuali e scientifici di UNA. In questo caso, Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, è stato premiato per i suoi meriti nell’impegno e nella collaborazione negli appalti con le imprese italiane e l’Università Nazionale dell’Assunzione.

La delegazione del Presidente della Repubblica Italiana comprendeva: il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Sig. Edmundo Cirelli, Ambasciatore della Repubblica del Paraguay in Italia, Sig. Marcello Fondi; Consigliere per l’Informazione e la Partecipazione Sociale del Presidente della Repubblica Italiana Avv. Gianfranco Astori; Consigliere per gli Affari Giuridici e i Rapporti Costituzionali del Presidente della Repubblica Italiana Avv. Daniele Capras; Consigliere, Capo della Segreteria del Presidente della Repubblica Italiana, Sig. Simone Guerrini; Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica Italiana, Sig. Fabio Cassese; Consigliere per la Stampa e la Comunicazione (Responsabile per la Comunicazione) del Presidente della Repubblica Italiana, Sig. Giovanni Grasso; Consigliere Militare (Generale) del Presidente della Repubblica Italiana, Sig. Gianni Candotti; Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica Italiana, Sig. Giuseppe Perricone; Il Ministro degli Esteri del nostro Paese, Sig. Julio Cesar Arriola e altri ospiti speciali.

Sig. Biografia di Sergio Mattarella

Sergio Mattarella è nato il 23 luglio 1941 a Palermo. Ha tre figli.

Laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 1964 con una tesi su “La funzione dell’orientamento politico”, è entrato a far parte dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Palermo nel 1967.

Ha insegnato diritto parlamentare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo fino al 1983, anno in cui è andato in congedo dopo essere stato eletto alla Camera dei Deputati.

La sua attività scientifica e le sue pubblicazioni riguardano principalmente questioni di diritto costituzionale (intervento della regione siciliana nell’economia, bicameralismo, iter legislativo, scrutinio parlamentare, indennizzo esproprio, evoluzione dell’amministrazione regionale siciliana, vincoli alle istituzioni locali). Altre pubblicazioni hanno affrontato questioni relative alle sue attività parlamentari e governative. Ha presentato relazioni e relazioni a convegni di ricerca giuridica, e tenuto lezioni in corsi post-laurea e specialistici in varie università.

Il 31 gennaio 2015 è stato eletto dodicesimo Presidente della Repubblica Italiana.

Il 29 gennaio 2022 è stato rieletto Presidente.