La Spagna si consolida come terzo produttore mondiale di vino dopo Italia e Francia

Quando uno straniero pensa a un buon vino, non può fare a meno di pensare al nostro Paese. 3 bottiglie di vino vendute nel mondo su 5 sono spagnole. Infatti, la Spagna è responsabile del 25% della produzione totale di vino in Europa. Siamo il terzo produttore al mondo con una media di 40-42 milioni di ettolitri di vino e abbiamo 941.086 ettari di vigneto all’anno, pari al 13% della produzione mondiale totale. Se si tiene conto del solo vino, un rapporto Statista pubblicato quest’anno lo indica come il terzo produttore mondiale con 35,7 milioni di ettolitri, superato solo da Francia (45,6) e Italia (49,8) e Stati Uniti (22,4), Australia (12,7) e Cile (12,4).

Nel 2020 il settore è stato colpito dalla pandemia, che ne ha ridotto i consumi e molte degustazioni e guide turistiche sono state cancellate dalle cantine. Tuttavia, è stato durante quest’anno che le vendite elettroniche di alcolici e altri beni di consumo sono aumentate in modo significativo.

Ci sono 4.133 aziende vinicole in Spagna, di cui 3.536 esportatrici. Per questo è necessario modernizzare il settore in linea con le nuove tendenze dei consumatori e rendere più facile per i produttori di vino vendere i propri prodotti all’estero. Con questo obiettivo e per avvicinare l’enologo al cliente, The VinoOffrendo un’ampia selezione di vini di qualità consegnati quando e dove il consumatore desidera entro 30 minuti.

L’applicazione è disponibile su Google Play e Apple Store dal 12 giugno ed è disponibile a Madrid, Barcellona, ​​​​Valencia, Bilbao, Barakaldo, Alarcn, Pozuelo, San Sebastián de los Reyes, Alcal de Henares, Sabadell, Terrasa, Badalona, ​​Saragozza, Siviglia, Siviglia, Siviglia, Saragozza, Ville, Village on e Locre.