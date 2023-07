Tassano ricevette il Console Generale d’Italia e rafforzò i legami socio-culturali

“C’è un forte legame tra Corianders e l’Italia, che si vede nelle sue aziende e in tutti gli italiani che hanno lavorato per rendere migliore la nostra città”, ha detto il sindaco dopo l’incontro con l’accompagnatore Marco Bocci nel suo ufficio comunale. Giovanni Foglia, console a Corrientes. In questa occasione il diplomatico è stato dichiarato ospite d’onore e sono stati scambiati doni.

Il sindaco Eduardo Dassano ha ricevuto questo martedì a Rosario l’Ambasciatore Generale d’Italia Marco Bocchi, una visita protocollare per rafforzare i legami istituzionali, sociali e culturali tra Corrientes e il Paese europeo, tenendo conto anche della numerosa comunità italiana presente in città. regione.

Nell’incontro di mezzogiorno al Palazzo Municipale, Dasano ha anche consegnato a Bocchi la proclamazione dell’Ospite d’Onore della città, ringraziandolo per l’onorificenza.

Il diplomatico italiano era presente all’evento con Giovanni Foglia, console a Corrientes. Al ricevimento hanno partecipato il Vice Sindaco Emilio Lanari e il Segretario al Coordinamento di Governo Hugo Galvano.

“Stiamo rafforzando legami e progetti comuni”

In questa occasione il Sindaco ha evidenziato “la storia e le relazioni tra argentini e italiani, per i quali è sempre piacevole ricevere e lavorare con i loro diplomatici e pensare allo sviluppo futuro di progetti sociali, culturali e turistici. grande piacere che lo ospitiamo e lo annunciamo come ospite d’onore”.

Dassano ha anche sottolineato che “i forti legami di Corrientes con l’Italia si manifestano nelle sue istituzioni, nella Società Italiana e nel suo famoso edificio, nella Società Dante Alighieri, e in tutti gli italiani che hanno lavorato per rendere grande la nostra città”, ha riconosciuto. .

A un certo punto dell’incontro il sindaco e il viceconsole si sono scambiati dei doni. Mi ha regalato un bel libro sulle radici dei cognomi italiani. Lo studierò con grande interesse”, ha detto Dasano.

Infine ha detto: “Corrientes, una delle capitali più importanti del nord del Paese, sta rafforzando le relazioni ei programmi di lavoro con diverse comunità: recentemente abbiamo ricevuto l’ambasciatore francese e ora quello italiano”.

“Corontes è una città molto importante per noi”

Da parte sua, il Console Generale d’Italia a Rosario ha ringraziato per l’accoglienza il sindaco della capitale e altri funzionari della comunità. Ha poi osservato che “come console generale d’Italia a Rosario, che ha giurisdizione su questa provincia, questa è la mia prima visita consolare a Corrientes, città per noi molto importante, perché ha un gran numero di concittadini”.

Per quanto riguarda le attività svolte in città e in regione, Marco Bocci ha evidenziato il servizio passaporti di viaggio che svolgiamo presso la sede del Consolato Onorario di Corrientes. Questo è un servizio che portiamo ai nostri concittadini residenti sul territorio per dare loro la possibilità di rinnovare il proprio passaporto”.

“Inoltre -ha proseguito- abbiamo un’agenda organizzativa che mi porta ad incontrare le principali autorità amministrative e politiche locali della città, la nostra comunità italiana e tutti i suoi rappresentanti”, ha concluso.

Pubblicazioni sulla capitale della Corinzia

“Non solo regaliamo loro attestati di Ospite d’Onore e scambiamo regali con loro, ma forniamo loro anche opuscoli informativi sulla cultura italiana, che tratta non solo di architettura ma anche della loro cultura in generale. Questi opuscoli sono a disposizione di tutti che visitano il Consolato italiano a Rosario”, ha evidenziato il Vice Sindaco.

In tal senso Lanari ha aggiunto: “In questo modo promuoviamo e facciamo conoscere la nostra città affinché sia ​​un luogo di eventi dove i turisti che ci visitano possano godere di tutte le opportunità che offriamo dal Comune”.

Servizio passaporti di viaggio

A sua volta, anche il console a Corrientes, Giovanni Foglia, ha ringraziato Boch per l’accoglienza ricevuta presso l’ufficio del sindaco e ha evidenziato “l’intensa attività dell’ambasciata in città e nella regione”.

“Oggi il servizio di passaporto di viaggio è implementato con un numero molto elevato di persone che possono accedere al turno e ora lo gestiscono”, ha sottolineato, evidenziando il numero significativo di membri della comunità italiana in città e la sua rilevanza. . “Abbiamo la Società Storica Italiana, la Società Dante Alighieri e l’Associazione Familiari Piemontesi, da cui faremo oggi un incontro con la comunità, che ha già superato ogni aspettativa per numero di persone che si sono iscritte per partecipare”. .

In questo senso, Foglia ha sottolineato che il lavoro con le associazioni del territorio si svolge in modo coordinato e con consolidati legami istituzionali.

Eduardo Tasano – Sindaco; Marco Bocci – Console Generale d’Italia; Emilio Lanari – Vicesindaco; Giovanni Foglia – Vice Console a Corinto.