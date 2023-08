Ange Capuozzo torna in Italia

scrum.comLettura: 2 min.

Ange Capuzzo è stato insignito del premio Outstanding Player of the Year da World Rugby. foto dell’APE

Capo allenatore Italia, Kieran CrowleyDecisione di esibirsi Otto cambi nella squadra Italia Contro chi giocheranno questo sabato? Romania A San Benedetto del Tronto. Nuovo? ritorno Angelo Capuccio Sei mesi dopo con la maglia azzurra. Guarda la partita in diretta Stella+ Dalle 13:20

Un giocatore rivelazione Mondiale di rugby nel 2022 La sua spalla sinistra è stata ferita durante lo scontro Irlanda a lui Sei paesi A febbraio.

Inoltre, questa volta entreranno in tribunale Tho Halabihi, Michele La Marro, Canonico Niccolò, Simone Ferrari E Ivan Neymar. A parte Capuozzo, l’ultima fila presenterà i mod Alessandro Curbisi Mezza mischia e Luca Morrissey nel mezzo.

“Inizia per noi una nuova fase di preparazione al Mondiale”In vista della prima delle due partite casalinghe contro il Giappone a Treviso il 26 agosto, Crowley ha dichiarato: “Giocare in Romania è il primo passo in due partite, compreso il Giappone, che segna un momento importante della stagione per noi. La Romania è una squadra fisica. Ci siamo preparati bene per la partita e il nostro obiettivo è ottenere la nostra prima vittoria del estate davanti ai nostri fan.

Italia: 15. Angelo CAPUOZZO; 14. Paolo Odogwu, 13. Juan Ignacio Prex, 12. Luca Morrissey, 11. Montana Aon; 10. Paolo Corpizzi, 9. Alessandro Corpizzi; 8. Do Halafihi, 7. Michael Lamaro, 6. Sebastian Negri; 5. Dino Lamb, 4. Nicolò Cannon; 3. Simone Ferrari, 2. Giacomo Nicotera, 1. Ivan Neymar.

Alternato: 16. Hame Fiva, 17. Federico Zanni, 18. Pietro Ceccarelli, 19. Federico Russa, 20. Lorenzo Cannon, 21. Alessandro Fusco, 22. Tommaso Allen e 23. Lorenzo Pani.