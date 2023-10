Wanda Nara si prepara per il reality e fa scalpore in Italia: ecco come si prepara

Anche se la sua vita era divisa in due Argentina (paese di origine) e La stessa Turchia (dove gioca il tuo partner) No, Nara Non evita le opportunità che si presentano ad altre latitudini. Senza ulteriori indugi, è stata convocata Ballando con Stella, un popolare programma televisivo italiano, si distingue per mettere in mostra il talento dei suoi partecipanti con la danza. E, per non essere da meno, ha dedicato una parte della sua pratica ai suoi seguaci.

L’annuncio è arrivato qualche giorno fa. attraverso il conto di instagram Di”Ballando con le stelle“, annunciò la moglie Mauro IcardQuesta sarà la sorpresa finale dell’edizione di quest’anno. “No, Milly non si è dimenticata di lei! Sorpresa finale di @wanda_nara #BallandoConLeStelle 2023! Questa sarà la stagione di ESTRE-PI-TO-SA», hanno scritto nella descrizione del video, che l’imprenditrice ha invitato a guardare sul piccolo schermo.

“Millie” significa Milli Carlucci, storico ospite del primo ciclo dal 2005. Non è la prima volta che la bionda partecipa al concorso. Nel 2022, sorella Zaira Ha fatto un ballo “solo per una notte”. Antonio Berardi. E nel 2011 ha ballato con l’Argentina Pier FritzchePurtroppo scomparso nel 2018.

Wanda Nara ha mostrato il suo talento

Un rappresentante del maltrattatore Galatasaray viaggiato da Istanbul fino a Roma. Sul suo account Instagram ufficiale i media hanno condiviso alcuni video delle prove Pasquale La RoccaBallerino napoletano che è stato campione in 4 edizioni e ha girato il mondo

Appena arrivò nel paese in cui risplendeva Diego Maradona, la modella ha parlato di una situazione incredibile che l’ha costretta a lasciare la sua casa in caso di emergenza. “Ricordo di aver dimenticato il mio compagno, voglio morire”, ha detto con ansia e ha rivolto una richiesta ai suoi oltre 16 milioni di follower. “Gli argentini sono uniti a Roma?” chiese.





L’Argentina ha mostrato come appare la coreografia

Le cifre confermate includono nomi come Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Tersi, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Grosso, Lorenzo Dano, Theo Mammukari, Carlotta Mandovan, Lino Banffi E Ricky Tognazzi.

Come stai?

Dopo il suo ritorno in televisione, molti utenti si sono chiesti come continuasse la sua salute come concorrente in una gara di ballo. E anche se non vuole parlare troppo dell’argomento, non Ha raccontato ai suoi fan come continua a chiarire i suoi dubbi. Si è fatto un selfie con gli occhi pieni di lacrime mentre sanguinava. “Una malattia. Paura di aspettare la fine”, ha scritto.

Questa pubblicazione era contraria al sentimento popolare nel suo paese natale. Il fatto è che, quando ha annunciato la sua partecipazione,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​quando ha annunciato la sua partecipazione, anche se ha ricevuto molti messaggi positivi, con gli utenti della rete che erano sconvolti dal fatto che lei pensasse di “usare la malattia per attirare la stampa” e la chiamavano “bugiarda”.

“Non posso credere che Wanda abbia il coraggio di mentire su una malattia orribile e di partecipare a una gara di ballo, lasciare che la gente faccia catene di preghiera per lei, finga di essere misteriosa e dica che sta facendo cure a Fandale, è una bugia, solo per avere la stampa !”, si legge in uno dei commenti volgari.