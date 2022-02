Miami, 3 feb (EFE).Congreso de EE.UU. L’informazione descrive en detalle “nuestro plan integral para garantizar una transición sin problemas a los destinazioni comerciales después del retiro de la Estación Espacial Internacional en 2030”, dijo Phil McAlister, director de espacio comercial en la sede de la NASA, en un comunicato diffuso este jueves. A juicio de McAlister, “il settore privato è tecnica e finanziariamente capaz desarrollar y operar destinazioni comerciales de órbita terrestre baja, con la assistenza della NASA”. Según el llamado Informe de Transición de la Estación Espacial Internacional, el plan es que, una vez que deje de funcionar, la EEI entre de “manera segura” en la atmósfera terrestre e caiga en el Área Deshabitada Pacínica del conambia Oceánica Punto Nemo y situada tra Nuova Zelanda e la Antártida. Llamado el capitán de la novela de Julio Verne “Veinte mil leguas de viaje submarino”, Point Nemo es el punto en el océano que está más alejado de la tierra y desde 1971 sirve de cementerio submarino para navis espaciales uni den solo. La EEI è un progetto di collaborazione multinazionale tra le agenzie espaziali di Stati Uniti, Russia, Giappone, Europa e Canada, cuya administración, gestión e dessarrollo están establecidas tramite tratados y acuberna ​La stazione sirve come un laboratorio di ricerca in microgravità permanentemente abitata en el que se realizan estudios científicos y se prueban los sistemi e attrezzature necessarie per la realizzazione di vuelos espaciales de larga durata. Antes dejar el espacio, la EEI tiene ocho años decisivos per gli aerei di colonizzazione di altri pianeti e per seguir impulsando gli avances científicos, según el informe. “La Estación Espace Internacional è entrando in su tercera e más productiva década come una piattaforma científica innovadora en microgravedad”, dijo Robyn Gatens, direttore de la Estación Estación Espacial Internacional (EEI) en. “Esperamos maximizar estos retornos de la estación espacial hasta 2030 mientras planificamos la transición a los destinos espaciales comerciales que seguirán”, subrayó. En principio estaba previsto que la EEI, que fue establecida en el año 2000, funcionará hasta 2024, pero en 2021 se decidió ampliarlo hasta 2030. EFE. it/lce/laa