La Nissan Ariya completamente elettrica viaggerà dal Polo Nord al Polo Sud

Nissan e il britannico Chris Ramsey viaggeranno in un’aria completamente elettrica dal Polo Nord al Polo Sud.

aprile E gli inglesi Chris Ramsey Ti imbarcherai in un’avventura di guida completamente elettrica con un Ariya e-4ORCE. Il suo obiettivo è percorrere più di 27.000 km attraverso diverse regioni e continenti con temperature previste comprese tra -30°C e 30°C.

Ora il viaggio da polo a polo. Inizierà a marzo L’anno prossimo, al Polo Nord, proseguirà attraverso il Nord, Centro e Sud America, prima di attraversare l’Antartide e raggiungere infine il Polo Sud. La squadra affronterà alcuni dei più spietati e brutali Bello nel mondo.

Sono stati infatti svelati alcuni interessanti sketch della Nissan Ariya Userò nell’avventura. Includerà ruote più grandi con pneumatici fuoristrada, Nuova configurazione delle sospensioni, robusto kit carrozzeria con piastre paramotore.

Di polo in polo: di cosa si tratta?

Inoltre, il modello avrà un rivestimento in plastica passaruota e luci LED aggiuntive. Dal momento che non ha menzionato alcun miglioramento al suo sistema elettrico, il modello dovrebbe avere una batteria più grande di 90 kWh E una configurazione a doppia unità.

Se così fosse, sarebbe nato 389 CV e 600 Nm di coppia. Sebbene il sistema di trazione integrale elettrico e-4ORCE Il marchio sarà necessario su terreni difficili e ci vorranno diverse soste per caricarlo.

Inoltre, ci sarà anche una seconda Nissan Ariya e-4ORCE, completamente originale Si unirà alla squadra Come “supporto” in Nord, Centro e Sud America. D’altra parte, va notato che Chris Ramsey era in questo piano per più di un decennio.

Infatti nel 2015 ha fatto un viaggio da John O’Groats a Land’s End e ritorno sulla Nissan Leaf, ma nel 2017 ha deciso di fare un tour con la moglie 16000 km per conto suo Nissan Foglia Il che lo ha reso la prima squadra a completare Assemblaggio mongolo in una corsa elettrica.

Riguardo al programma Pole to Pole, Ramsey ha dichiarato: “Il nostro compito è dimostrarlo I veicoli elettrici possono gestire gli ambienti più difficiliDal freddo pungente ai poli alle giungle calde e umide del Sud America, sono eccitanti da guidare mentre soddisfano le esigenze quotidiane dei conducenti di tutto il mondo”.

Sandy Garcia Tarazona.