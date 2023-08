Wilco annuncia la sospensione dei pagamenti, lasciando in sospeso 12.000 posti di lavoro | Economia

La catena britannica di negozi di articoli per la casa e ferramenta, Wilco, ha annunciato giovedì che avrebbe presentato istanza di fallimento, dopo che gli sforzi dell’azienda per trovare un acquirente sono falliti, lasciando circa 12.000 posti di lavoro in sospeso. lavoro e 400 negozio se non riesce a trovare un acquirente.

L’azienda di famiglia ha cercato protezione dai suoi creditori dopo non essere riuscita a ottenere finanziamenti di emergenza, dopo aver attraversato una crisi di liquidità a causa delle scarse vendite. “Non abbiamo risparmiato sforzi per preservare questo grande business, ma dobbiamo ammettere che, con grande rammarico, non ci resta altra scelta che prendere la difficile decisione di entrare nel territorio del fallimento”, ha affermato Mark Jackson, CEO di Wilko.

Il fiduciario PwC ha affermato che il rivenditore continuerà a operare senza licenziamenti immediati mentre continuano i colloqui con le parti interessate, sebbene abbia avvertito che “se gli acquirenti non vengono trovati per una parte o tutta la gamma, sono probabili chiusure e licenziamenti dei negozi”.

Wilco, che vende di tutto, dagli elettrodomestici ai prodotti per la pulizia, dai giocattoli alle forniture per il giardinaggio, ha un fatturato di 1,2 miliardi di sterline (1,53 miliardi di dollari). Questo è il più grande fallimento nel settore della vendita al dettaglio britannico dal fallimento della catena di supermercati McColl nel maggio dello scorso anno. Il gruppo di supermercati Morrisons ha successivamente acquistato McCall’s.

La catena è nata nel 1930 come un unico negozio di ferramenta a Leicester, nell’Inghilterra centrale, ma è stata vittima dell’inasprimento del contesto economico britannico e della crisi del costo della vita, affrontando l’aumento dell’inflazione e 14 aumenti consecutivi dei tassi di interesse da dicembre 2021.

Mark Jackson si è lamentato del fatto che, sebbene la società abbia ricevuto “molto interesse”, comprese offerte indicative che potrebbero soddisfare i criteri finanziari per ricapitalizzare l’attività, senza la certezza di poter chiudere la transazione nei tempi necessari salvando la situazione , “non c’era altra scelta che intraprendere questa sfortunata azione”.

Il sindacato britannico GMB ha espresso solidarietà ai lavoratori Wilco, affermando che il loro ingresso in amministrazione controllata è stato un “disastro evitabile” che ha messo a rischio 12.000 posti di lavoro a causa della cattiva gestione.

